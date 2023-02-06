Fenerbahçe Hakim Ziyech için Chelsea ile el sıkıştı!

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin ana hedefi Hakim Ziyech... Faslı yıldız devre arası transfer döneminde PSG'ye gitmeyi çok istiyordu. Henüz kulüpler anlaşmadan Paris'e dahi gitmişti. Ancak oyuncusunun izinsiz şekilde Paris'e gitmesine kızan Chelsea 3 defa bilerek yanlış evrakları Fransa'ya gönderdi. Son anda gönderilen doğru evrak da yetişmediği için Ziyech'in PSG'ye transferi gerçekleşmedi. Aportta bekleyen Kanarya da yeniden harekete geçti.

UÇAĞI HAZIR BEKLİYOR

Fenerbahçe son günlerde Chelsea ve Hakim Ziyech ile temaslarını sıklaştırmıştı. Sonunda iki tarafı da ikna etmeye çok yaklaştı. Chelsea, hücum hattını devre arasında Mykhaylo Mudryk ve Joao Felix gibi isimlerle güçlendirmişti. Maviler, Ziyech'in gidişine yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertliler, kulübünden sonra Faslı yıldızla da masaya oturdu. Onu da iknaya çok yaklaştı. Kanarya'nın hedefi tüm pürüzleri giderip Ziyech'i 2 gün içinde İstanbul'a getirmek. Fenerabahçe yönetimi, Ziyech'i kiralık olarak bünyesine dahil edecek.

14 GOL, 11 ASİST

HakimZiyech, Chelsea formasıyla 99 maça çıktı. 14 defa fileleri sarsarken, 11 de asist yaptı. Heerenveen, Twente, Chelsea ve Ajax'ta ise toplamda 441 karşılaşmaya çıktı. 125 gol attı. 135 de asistle arkadaşlarını besledi.