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Adana Demirspor Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 22:14 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 23:00
Adana Demirspor Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu.

Heyecan dolu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada 32. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Maçta 84. dakikada Ndiaye bu sefer penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Mücadelenin 88. dakikasında ise Fenerbahçe'de Valencia skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken Fenerbahçe ligde 45 puanla 2. sırada yer aldı.

Adana Demirspor ise 38 puanla 5. sırada bulunuyor.

Adana ekibi gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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