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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler kritik maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 19:58
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü sahasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salon çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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