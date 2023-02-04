Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü sahasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salon çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.