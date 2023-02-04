FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

"JESUS GÜVENİLMEZ BİRİ"

Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Brezilya'da yayın yapan UOL için kaleme aldığı yazıda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un meslek ahlakına sahip olmayan güvenilmez biri olduğunu söyledi.