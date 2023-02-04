FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, takımı dünyaca ünlü bir teknik adama emanet etti.
Fenerbahçe, son olarak Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Sarı-lacivertliler, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jesus'un gelişiyle birlikte takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.
Süper Lig'i uzun süre lider geçen Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de fırtına gibi esti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Ancak Dünya Kupası arası öncesi sarı-lacivertlilerde düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de Giresunspor'a mağlup olan Kanarya, turnuva sonrası Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrıldı.
22 hafta sonunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Deneyimli teknik adamın Tite sonrası Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Brezilya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.
"JESUS GÜVENİLMEZ BİRİ"
Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Brezilya'da yayın yapan UOL için kaleme aldığı yazıda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un meslek ahlakına sahip olmayan güvenilmez biri olduğunu söyledi.
"BREZİLYA İÇİN EN KÖTÜ SEÇENEK"
Casagrande, Jesus'un Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için en kötü seçenek olduğunu ve göreve getirilmesine karşı olduğunu belirtti.
Eski yıldız, Brezilya Milli Takımı'nın başına Tite'nin yerine Abel Ferreira'nın getirilmesini savundu.
Walter Casagrande, Jorge Jesus ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"BREZİLYA'DA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARDA BULUNDU"
"Jorge Jesus, Benfica'dan kovulduktan sonra Brezilya'ya geldi. Burada etik olmayan davranışlarda bulundu."
"MESLEKİ AHLAKI YOK"
"2019'da yaptıklarını tekrar edip edemeyeceğini bilmiyoruz ancak Jesus mesleki ahlakı olmadığını kanıtladı."
"Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı için en kötü seçenek. Bence Abel Ferreira göreve getirilmeli."
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