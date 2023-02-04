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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Jorge Jesus'un, sarı-lacivertlilerden ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti. Brezilyalı eski yıldız, deneyimli teknik adamla ilgili olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 22:30
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, takımı dünyaca ünlü bir teknik adama emanet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Fenerbahçe, son olarak Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Sarı-lacivertliler, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Jesus'un gelişiyle birlikte takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Süper Lig'i uzun süre lider geçen Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de fırtına gibi esti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Ancak Dünya Kupası arası öncesi sarı-lacivertlilerde düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de Giresunspor'a mağlup olan Kanarya, turnuva sonrası Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

22 hafta sonunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Deneyimli teknik adamın Tite sonrası Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Konuyla ilgili Brezilya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

"JESUS GÜVENİLMEZ BİRİ"

Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Brezilya'da yayın yapan UOL için kaleme aldığı yazıda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un meslek ahlakına sahip olmayan güvenilmez biri olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

"BREZİLYA İÇİN EN KÖTÜ SEÇENEK"

Casagrande, Jesus'un Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için en kötü seçenek olduğunu ve göreve getirilmesine karşı olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Eski yıldız, Brezilya Milli Takımı'nın başına Tite'nin yerine Abel Ferreira'nın getirilmesini savundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

Walter Casagrande, Jorge Jesus ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

"BREZİLYA'DA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARDA BULUNDU"

"Jorge Jesus, Benfica'dan kovulduktan sonra Brezilya'ya geldi. Burada etik olmayan davranışlarda bulundu."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"

"MESLEKİ AHLAKI YOK"

"2019'da yaptıklarını tekrar edip edemeyeceğini bilmiyoruz ancak Jesus mesleki ahlakı olmadığını kanıtladı."

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