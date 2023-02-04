Haberler Fenerbahçe Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrası ortalık toz duman oldu. Karşılaşmadaki hakem yönetimine büyük tepki gösteren sarı-lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarmada bulunarak başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Öte yandan sosyal medyada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray birbirlerine üst üste göndermelerde bulundu. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, son yaşanan gündeme dair bir yazı kaleme aldı. Yalçın, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 09:15
Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Fenerbahçe'nin boynuna hakem ilmiğinin dolandığı gerçeğinden başka, hangi mazeret bu beraberliğe gerekçe olabilir!

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Hele ligi bitirmeyeceklerini ilan edenlerin afişleri de zulada duruyorsa! Bazı gerçeklerin kalıntıları sürüyor. Bir hakem gördüğünü niye çalmaz da bir takımın emeğini çalar?

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Bir hakem puan cetvelini dizayn etme gücünü hangi hakla kendinde bulabilir?

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Şampiyonluk yolculuğunda Fenerbahçe'ye yapılanlar, diğer takımlar için avantaj yerine geçiyorsa, hakemin hangi görevi üstlendiğini sormakta yarar var mıdır?

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Hiç sanmıyorum! Fenerbahçe'ye yapılanlar her zaman birileri için "eğlence" sayılır! Neler gördük neler.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Fenerbahçe güçlendikçe saldırı mekanizması da güçlenir. Bu demektir ki; Fenerbahçe'ye saldırmak adına ne kadar proje varsa her sezon yenilenir!

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Yeri gelince Fenerbahçe futbolun can simidi, kumpas kurulurken "gevrek simit!" Yanına "eski kaşarları" da koyduklarında değmeyin keyiflerine!

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Gömlekler yıkandıkça lekeleri kaybolabilir ama belleklerdeki kirler kaybolmaz! O yüzden yapılan çirkinlikler yüreğimizin tarihine de kayıtlıdır.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Fenerbahçe'ye kurulan tarihi kumpasın yıldönümlerinde bu saldırıları hep canlı tuttuk, unutulmasın diye.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Neler gördük neler! Sahada kazandıklarını masada ve hakem düdüklerinde kaybedenleri gördük.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Her türlü pisliğin üzeri bir güzel örtüldü, kirli adamların sırtı sıvazlandı da Fenerbahçe'yi elden ayaktan düşürme projesinin adına "şike soruşturması" dendi.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Bedeli de başta Aziz Yıldırım olmak üzerine bütün Fenerbahçe camiası tarafından ödendi. Adaletsizlik hakemlerin yan kuruluşu değilse, nasıl ki Bülent Yıldırım, Serkan Çınar gibi hakemlerin futbol sahalarına sokulması yasaklandıysa, Ali Palabıyık'ın bundan sonra maç yönetmesinin masumane bir yanı kalmamıştır.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Futbol sahaları kundakçıların gücünü göstermesi için uygun bir mekan değildir ama emeklerin talan edilmesi o hakemlerin yanlarına kar kalır. Futbol emekle şekillenir hak yemekle değil. İzin versinler de o futbol sahada oynanan bir oyun olsun, oyun içinde oyun değil.


Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Futbol sahaları hakemlerin otlağı değilse, kusura bakmasınlar ama büyük resmi görenler de koyun değil. Sözde hakemlerin meslek yemini vardır ama unutmayın ki bu ülkede cinayetlerin bile meşru bir zemini vardır.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Ve o kaydırak zeminde Fenerbahçe Adana'da alenen katledilmiştir. Adana'daki filmi izledikten sonra; "bu ülkede şampiyon olması en zor takımlardan biri Fenerbahçe'dir" dersem, üzerine oynanan oyunları da gerekçe gösteririm.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Ardından da "futbolun emekçi yanı her zaman güç gösterisine yenilmiştir" diye not düşerim, elimdeki delilleri ortaya koyarım. Jesus'un maçtan sonraki tavrını onaylamıyorum ama bu maçta Ali Palabıyık için Fenerbahçe'nin katliam sebebi olduğunu söylemekten kaçınmam.

Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Adalet adına "VAR" olmayan sistem Fenerbahçe'yi "YOK" etmek için elinden geleni ardına koymuyorsa, futbolda adaletsizlik ölmez ancak gömlek değiştirir. Herhalde anlatabilmişimdir.

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