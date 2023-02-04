Ali Palabıyık'a şok sözler! "Fenerbahçe'nin katliam sebebi"

Futbol sahaları kundakçıların gücünü göstermesi için uygun bir mekan değildir ama emeklerin talan edilmesi o hakemlerin yanlarına kar kalır. Futbol emekle şekillenir hak yemekle değil. İzin versinler de o futbol sahada oynanan bir oyun olsun, oyun içinde oyun değil.



