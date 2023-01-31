Andrea Pirlo'dan flaş Borini açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Fabio Borini'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak rakımının performansını değerlendiren İtalyan teknik adam "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık" şeklinde konuştu.

Futbolcularına güvendiğini belirten Pirlo "Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"BORINI UMARIM BİZİMLE KALIR"



Son günlerde adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizimle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir" dedi.