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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Ayew Premier Lig'e dönüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew'in, Everton'ın radarında olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 14:11
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Ayew Premier Lig'e dönüyor!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew, Premier Lig'e dönüyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Katar ekibi Al Sadd ile yollarını ayıran ve kulüpsüz olan 33 yaşındaki futbolcu, Everton'ın radarında...

Everton'ın bu transferdeki rakiplerinin ise West Ham ve Nottingham Forest olduğu kaydedildi. Oyuncunun menajerinin İngiltere'de olduğu ve adı geçen kulüplerle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda kiralık olarak forma giyen Andre Ayew, sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.

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