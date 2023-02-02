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ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE CANLI 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. 22. hafta müsabakası Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. İki ekip de kazanarak zirve mücadelesini sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de 2 futbolcu maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:30
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE CANLI 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

2 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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