Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Kanarya'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor.
12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Sol bek bölgesine de takviye yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcelona B forması giyen Emre Demir'i de bedelsiz olarak transfer eden sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor.
Kanarya, deneyimli sağ bek Onur Bulut'un transferi için Kayserispor ile anlaşma sağladı.
Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını belirtti.
Koç, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.
Samet Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
Milli sağ bek sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymeye devam edip, sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe transfer olacak.
Sarı-lacivertliler bir yandan dış transfere odaklanmışken diğer taraftan içeriye de yüzünü dönmüş durumda.
Kanarya 2015 yılına kadar kontratı olan Attila Szalai'nin önüne yeni sözleşme koyacak.
Mukavelesini uzatıp daha güçlü bir maaş teklifi götürecek.
Sarı-lacivertliler böylece oyuncuyu bünyesinde tutmaya devam etmeyi planlıyor.
Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta forma giydi.
Macar stoper 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.