Haberler Fenerbahçe Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hızlı bir kış transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde, son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Attila Szalai ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 09:10
Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Kanarya'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Kanarya, deneyimli sağ bek Onur Bulut'un transferi için Kayserispor ile anlaşma sağladı.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını belirtti.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Koç, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Samet Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Milli sağ bek sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymeye devam edip, sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe transfer olacak.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Sarı-lacivertliler bir yandan dış transfere odaklanmışken diğer taraftan içeriye de yüzünü dönmüş durumda.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Kanarya 2015 yılına kadar kontratı olan Attila Szalai'nin önüne yeni sözleşme koyacak.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Mukavelesini uzatıp daha güçlü bir maaş teklifi götürecek.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Sarı-lacivertliler böylece oyuncuyu bünyesinde tutmaya devam etmeyi planlıyor.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta forma giydi.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Macar stoper 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Performansı eleştiriliyordu! Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı

Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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