Hakim Ziyech transferi için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez de transfer de karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez de transfer de karşı karşıya geldi.
Samet Akaydın ve Ossterwalde transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, şampiyonluk için gözünü yıldız bir isme dikti.
3 kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de Jesus yönetimden takviye istedi.
Transfer tahtasının Türkiye'de 8 Ocak'a kadar açık olması sarı lacivertlileri tekrar harekete geçirdi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ziyech için Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Chelsea'de 15 maçta görev aldı.
Ziyech, 15 maçta İngiliz ekibinde gol katkısı sağlayamadı.
1 asist yaptı.
2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri yine üzerinde toplayan Ziyech Fas ile boy gösterdi.
Fas'ın yıldızı Dünya Kupası'nda yarı finale kadar takımını taşıdı.
Ziyech, Katar'daki Dünya Kupası'nda 1 gol attı.
1 de asist katkısı sağladı.