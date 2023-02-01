Haberler Fenerbahçe Hakim Ziyech transferi için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Hakim Ziyech transferi için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Avrupa transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatmak için hazırlanıyor. Fransız basını, PSG'ye transfer evraklarının yetişmemesi nedeniyle iptal olan Ziyech hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:27 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:28
Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Transfer tahtasının Türkiye'de 8 Ocak'a kadar açık olması sarı lacivertlileri tekrar harekete geçirdi.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Fenerbahçe ve Beşiktaş için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

PSG ile anlaşan Hakim Ziyech Chelsea'nin evrak hatası nedeniyle transferi gerçekleşmedi.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Ziyech'in 2025 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Chelsea'de 15 maçta görev aldı.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Ziyech, 15 maçta İngiliz ekibinde gol katkısı sağlayamadı.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

1 asist yaptı.

Hakim Ziyech transfer için dev kapışma! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri yine üzerinde toplayan Ziyech Fas ile boy gösterdi.

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