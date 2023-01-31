Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arasında takviye yapmak istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arasında takviye yapmak istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transfer yapacak olan Kanarya, çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi ile açılışı yapmıştı.
Ardından ara transferin ikinci imzasını Jayden Oosterwolde'ye attırdı…
21 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertliler için önceki akşam İstanbul'a geldi.
Genç isim ayağının tozuyla Ülker Stadı'nda Kasımpaşa maçını izledi.
Dün de sağlık kontrolünün ardından çubuklu formayı giydi.
Sabah'ın haberine göre yönetimin, Hollandalı sol bekin transferinde elini çabuk tutmasının nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar:
6 MİLYON EURO BONSERVİS
F.Bahçe, Oosterwolde için kulübü Parma'nın kapısını çaldı.
İtalyan ekibinin 10 milyon Euro bonservis beklentisi nedeniyle geri adım attı.
Oosterwolde 2027'ye kadar imzayı attı.
21 yaş altı kontenjanından kadroya dahil oldu.
'BÜYÜK BİR AİLEDEYİM'
F.Bahçe'ye 4.5 yıllık imza atan ve çubuklu ile ilk pozlarını veren Oosterwolde duygularını şöyle dile getirdi:
Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım.
Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum."