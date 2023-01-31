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Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe'ye transfer sürecinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:51
Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Dün de sağlık kontrolünün ardından çubuklu formayı giydi.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Sabah'ın haberine göre yönetimin, Hollandalı sol bekin transferinde elini çabuk tutmasının nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar:

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

6 MİLYON EURO BONSERVİS

F.Bahçe, Oosterwolde için kulübü Parma'nın kapısını çaldı.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

İtalyan ekibinin 10 milyon Euro bonservis beklentisi nedeniyle geri adım attı.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Sezon sonunu beklemeyi hedefleyen Kanarya, Milan'ın da devreye girmesiyle plan değiştirdi.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Milan'ın, sezon sonunda Theo Hernandez'in yedeği olarak 21 yaşındaki oyuncuyu düşündüğünü öğrenen sarı-lacivertli kurmaylar, elini çabuk tutup 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'yı ikna etti.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Oosterwolde 2027'ye kadar imzayı attı.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

21 yaş altı kontenjanından kadroya dahil oldu.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

'BÜYÜK BİR AİLEDEYİM'

F.Bahçe'ye 4.5 yıllık imza atan ve çubuklu ile ilk pozlarını veren Oosterwolde duygularını şöyle dile getirdi:

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

"Burada olduğum için çok mutluyum.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Büyük bir aileye geldim.

Milan istedi Fenerbahçe aldı! İşte Jayden Oosterwolde transferinin perde arkası

Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.

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