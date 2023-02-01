Fenerbahçenin gol kralı Enner Valencia, Ekvador basınına konuştu. Tecrübeli yıldız "Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerim devam ediyor. Mutulyum. Çok etkileyici bir kulüp. Türkiye'de çok rahatım. Fenerbahçe bize her türlü konforu sağlıyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı çok mutlu" dedi. * Çok iyi iki teklif aldım, bunları Jorge Jesus'a da gösterdim. Ama o benim burada kalmamı istedi ve bunun için mücadele etti. * Jorge Jesus'a sadakatimden dolayı bu teklifleri reddettim. Bu transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. * Erol Bulut döneminde bize bir test yapıldı. Zeka testim yüksek çıktı. Erol hoca da bana dünyanın en zeki oyuncusu olduğumu söyledi. * Şu anda kariyerimin en iyi sezondlarından birini yaşıyorum. Bu da benim çok mutlu ediyor.