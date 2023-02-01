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Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu kart sınırında yer alıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 13:10
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Adana Demirspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 37 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

2 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, Adana Demirspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

8 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde 23. haftada Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

ATTILA SZALAI

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

MIHA ZAJC

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