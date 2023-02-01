Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.
Adana Demirspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 37 puanla 5. basamakta bulunuyor.
LİGDE 38. RANDEVU
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek.
Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.
10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.
Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi.
Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.
2 FUTBOLCU EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, Adana Demirspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı.
Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.
Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü.
Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.
ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
8 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde 23. haftada Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler. İşte o futbolcular...
EMRE MOR
MICHY BATSHUAYI