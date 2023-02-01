Fenerbahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...

ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.