Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe, transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor.
Fenerbahçe, transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor.
Sarı lacivertliler daha önce Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.
Ardından, Oosterwolde ve Emre Demir'i kadroya dahil etti.
İstanbul devinden, bir hamle daha geldi.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gözdesi konumundaki Türk sağ bek Onur Bulut için devreye girdi.
Sarı lacivertliler, Kayserispor başkanıyla özel olarak görüştü.
Akşam'ın haberine göre, transferin bitmesi artık an meselesi.
TRANSFER BOMBASI PATLIYOR
Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı.
Fenerbahçe cephesi, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sarı lacivertli kulübün yönetimi, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü.
Onur, Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Yıldız oyuncu, milli takıma kadar yükseldi.
Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 22 maça çıktı.
Onur savunmacı olmasına karşın 3 gol kaydetti.
Bununla beraber, 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, bir sonraki maçını Adana Demirspor ile oynayacak.
Sarı lacivertliler, son olarak Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla yenmişti.
Adana Demirspor maçı, 2 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.