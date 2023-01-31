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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir ile kadrosunu güçlendirmişti. Fenerbahçe, bu kez Süper Lig'in bir yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp yönetimi, Kayserisporlu Onur Bulut için, sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:38
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

İstanbul devinden, bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gözdesi konumundaki Türk sağ bek Onur Bulut için devreye girdi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Sarı lacivertliler, Kayserispor başkanıyla özel olarak görüştü.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Akşam'ın haberine göre, transferin bitmesi artık an meselesi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

TRANSFER BOMBASI PATLIYOR
Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe cephesi, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sarı lacivertli kulübün yönetimi, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Onur, Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Yıldız oyuncu, milli takıma kadar yükseldi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 22 maça çıktı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Onur savunmacı olmasına karşın 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Bununla beraber, 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Adana Demirspor ile oynayacak.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Onur Bulut için ilk görüşme yapıldı

Sarı lacivertliler, son olarak Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla yenmişti.

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