TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler şu ana kadar 3 transfer yaptı.
Kanarya Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler şu ana kadar 3 transfer yaptı.
Kanarya Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Yönetim, ara transfer döneminde birçok futbolcuyu elden çıkarmayı planlıyor.
Kanarya'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sürpriz vedalar yaşanabilir.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, Portekizli hocanın düşünmediği futbolcularla kısa süre içinde yolları ayırmak istiyor.
Bu isimlerden biri ise Gustavo Henrique'ydi.
Brezilyalı savunmacı sezon başında Flamengo'dan kiralanmıştı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'de beklenen performansın çok uzağında kalan 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.
Sarı lacivertliler, taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Henrique ile yollarını ayırmak istiyor.
Kanarya, Henrique'nin sözleşmesinden çıkmak için arayışa geçmişti.
Konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Gustavo Henrique ile ilgili son durumu Yunanistan basını duyurdu.
Asporcom.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Transfergeeks'ten derlediği habere göre, Olimpiakos, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin, Yunan ekibine Henrique'nin kiralık sözleşmesini devredebileceği ifade edildi.
Ancak 1.96 boyundaki futbolcunun tek talibinin Olimpiakos olmadığı açıklandı.
Henrique ile ilgilenen takımlar arasında Santos ve Gremio'nun da olduğu kaydedildi.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Gustavo Henrique bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle oynadı.