Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Henrique'nin menajeriyle yaptığı görüşmede, oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini iletti. Henrique'yi gönderip yeni bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, müjde geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:52
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Yönetim, ara transfer döneminde birçok futbolcuyu elden çıkarmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Kanarya'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sürpriz vedalar yaşanabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, Portekizli hocanın düşünmediği futbolcularla kısa süre içinde yolları ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Bu isimlerden biri ise Gustavo Henrique'ydi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Brezilyalı savunmacı sezon başında Flamengo'dan kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Jorge Jesus, Fenerbahçe'de beklenen performansın çok uzağında kalan 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Sarı lacivertliler, taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Henrique ile yollarını ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Kanarya, Henrique'nin sözleşmesinden çıkmak için arayışa geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Gustavo Henrique ile ilgili son durumu Yunanistan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Asporcom.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Transfergeeks'ten derlediği habere göre, Olimpiakos, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Fenerbahçe'nin, Yunan ekibine Henrique'nin kiralık sözleşmesini devredebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Ancak 1.96 boyundaki futbolcunun tek talibinin Olimpiakos olmadığı açıklandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jesus'un gözdesi Gustavo Henrique 3 takımla görüşüyor

Henrique ile ilgilenen takımlar arasında Santos ve Gremio'nun da olduğu kaydedildi.

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