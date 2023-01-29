Bruma Braga’ya

Kanarya'nın sezon başında aldığı ancak memnun olmadığı Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Record'un haberine göre sarı-lacivertliler, kanat oyuncusunu Braga'ya kiraladı. Bu arada PSV efsanesi Rene van de Kerkhof yaptığı açıklamada Bruma'yı eleştirdi. Kerkhof "Bruma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının mutluluğunu bir hafta boyunca yaşadım. O çocuk PSV için yüzyılın en kötü transferiydi" diye konuştu.
Kanarya'nın sezon başında aldığı ancak memnun olmadığı Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Record'un haberine göre sarı-lacivertliler, kanat oyuncusunu Braga'ya kiraladı. Bu arada PSV efsanesi Rene van de Kerkhof yaptığı açıklamada Bruma'yı eleştirdi. Kerkhof "Bruma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının mutluluğunu bir hafta boyunca yaşadım. O çocuk PSV için yüzyılın en kötü transferiydi" diye konuştu.