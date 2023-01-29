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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir'in yarın saat 17.30'da İstanbul'a gelmesinin beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 14:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe ara transferde hareketli saatler geçiriyor... A Spor'un son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir'in 30 Ocak 2023 saat 17.30'da İstanbul'a gelmesinin beklendiği bildirildi.

EMRE DEMİR KİMDİR?

15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başladı. 2012 yılında Kayserispor altyapısına transfer oldu. 2019'un ocak ayında ise A takıma yükseldi. Katalan devi Barcelona, sezon başında 2 milyon euro karşılığında genç futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Orta saha mevkisinde oynayan Emre Demir, 10 numara olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

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