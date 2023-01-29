Fenerbahçe Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Samet, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 19.00'da başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.