Fenerbahçe Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Samet, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken.
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 19.00'da başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.