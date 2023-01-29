Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kasımpaşa | CANLI

Fenerbahçe Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 21:00
Fenerbahçe Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Samet, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 19.00'da başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünya devinden Galatasaray'a geliyor! Kaan Ayhan sonrası bir bomba daha...
Berfu Yenenler duştan çıkarken bornozuyla video çekti! Eser Yenenler’in eşi göndermeli paylaşımıyla çok konuşuldu! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı!
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var!
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre...
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! 20:48
İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık 20:24
N. United, Anthony Gordon'u transfer etti N. United, Anthony Gordon'u transfer etti 20:20
Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" 20:19
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... 20:16
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... 20:12
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! 20:06
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! 19:54
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! 19:43
Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! 19:26
G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! 19:19
Juventus'a Monza şoku! Juventus'a Monza şoku! 19:07