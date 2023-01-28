Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Zaydou Youssouf için ilk görüşme...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor.
Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile de anlaşma sağladı.
İç transferde ise Miha Zajc ile sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe, henüz olumlu bir sonuç almış değil.
Üstelik Zajc için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da devreye girmişti.
Bunun üzerine Fenerli kurmaylar merkez orta saha için farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız merkez orta saha Zaydou Youssouf ile temasa geçti.
Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.
Zaydou Youssouf'un, kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
7 kez Fransa Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giymiş bir isim.
Zaydou Youssouf, 2021 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
23 yaşında ve 1.83 boyunda.
Fransız futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor.
Bunun dışında ön libero ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE
FENERBAHÇE - KONYASPOR
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE
ALANYASPOR - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 29 Ocak Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.