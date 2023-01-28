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Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Zaydou Youssouf için ilk görüşme...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Miha Zajc ile henüz yeni kontrat konusunda anlaşmazken, Sloven futbolcu yerine alternatif bakmaya başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe gündemine, Zaydou Youssouf'yu aldı. İşte transferin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:41
Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile de anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

İç transferde ise Miha Zajc ile sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe, henüz olumlu bir sonuç almış değil.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Üstelik Zajc için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da devreye girmişti.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Bunun üzerine Fenerli kurmaylar merkez orta saha için farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız merkez orta saha Zaydou Youssouf ile temasa geçti.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Zaydou Youssouf'un, kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

7 kez Fransa Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giymiş bir isim.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Zaydou Youssouf, 2021 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

23 yaşında ve 1.83 boyunda.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Fransız futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

Bunun dışında ön libero ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

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Fenerbahçe Miha Zajc'ın bölgesine transfer yapıyor! Gündemde Zaydou Youssouf var

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