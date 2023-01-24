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Fenerbahçe'den Aboubakar açıklaması! "Menajerlerden biri..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Baki, Beşiktaş'a imza atan Aboubakar hakkında konuştu. Aboubakar ile hiçbir şekilde temaslarının olmadığını ifade eden Baki, "Olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer. Aboubakar'ı Beşiktaş'ı getiren menajerlerinden bir tanesi bana mesaj attı. Bunları kendisinin çıkarmadığını söyledi. Böyle bir projeye hiçbir zaman girmedik." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 17:25
Fenerbahçe'den Aboubakar açıklaması! "Menajerlerden biri..."

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Baki, Beşiktaş'a imza atan Aboubakar hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Selahattin Baki, Beşiktaş'a imza atan Vincent Aboubakar ile ilgili bir soru üzerine, "Rakibimizin bir oyuncusunu, doğru söylemiyor durumuna düşürmek istemem. Ama Fenerbahçe'den hiçbir şekilde bir temasımız olmadı. Ancak olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer. Aboubakar'ı Beşiktaş'ı getiren menajerlerinden bir tanesi bana mesaj attı. Bunları kendisinin çıkarmadığını söyledi. Oyuncu iyi bir oyuncu, bizim 4 tane forvetimiz var. Böyle bir projeye girmemiz akıl dışı. Böyle bir projeye hiçbir zaman girmedik." diye konuştu.

Beşiktaş'ta Aboubakar imza töreni sırasında, "Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ama ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir herhangi bir takıma gitmek için ayrılmam Beşiktaş'tan. Başka bir takıma gitmem. Bu hainlik olur" ifadelerini kullanmıştı.

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