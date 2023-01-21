Bruma için PSV’ye servet

Fenerbahçe, PSV'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanarak aldı. Portekizli kanat oyuncusu için Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya varıldığı ifade edildi... Bruma'nın lisansı yabancı kontenjanı dolu olduğu için ligin ilk yarısında aktif edilmemişti. Kupa maçında yedek soyunan yıldız, transfer ayı boyunca oynama hakkına sahip. Ancak kadroya dahil edilebilmesi için bir yabancının gitmesi gerek.



28 yaşındaki Bruma iki kanatta da oynuyor. PSV'de 81 maçta 15 gol 10 asist üretmişti.