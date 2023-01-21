İsmail ile 2027'ye

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı... 23 yaşındaki ön libero için Ülker Stadı'nda imza töreni yapıldı. Törende konuşan Selahattin Baki, "İsmail'i alt ligde keşfettiğimiz zaman pandemi dönemiydi. Hak ettiği açıklamayı o gün yapamadık. O günden bugüne çok şey değişti. Kiralık gitti, maç ritmi, tempo kazandı ve Fenerbahçe'sine geri döndü. Bu sezon milli takım oyuncusu oldu ve golünü de attı. Sözleşmesi yenilendi. Çok güzel bir hikaye. Daha da güzel olacağını ümit ediyoruz. Allah futbolcu şansı versin" ifadelerini kullandı.



'Karşılığı sahada'

Çubuklu'yu 4.5 yıl daha terletecek olan İsmail Yüksek, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Herkesin çok emeği var. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim" dedi.