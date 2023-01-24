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Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:04
Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - UTANMAZLIK VE AYMAZLIK!

Ümraniye'de hakemlik adına bir utanç gecesi yaşandı.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Maç 1-1'ken son dakikalara doğru Fenerbahçe galibiyet golünü buldu.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Yardımcı hakem ofsayt kaldırdı.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Halbuki ofsayt yoktu ama VAR hakemi pozisyonun başlangıcında Geraldo'ya yapılan açık faulü görmezden gelip hakemi uyarmadı.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama iddia ediyorum hem hakem Bitigen hem de VAR hakemi, Geraldo'ya yapılan faulü görmelerine rağmen ne düdük çaldılar ne de birbirlerini uyardılar.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama Allah'ın sopası öyle büyük ki bu golden birkaç dakika sonra bu sefer Ümraniye, Umut Nayir'le beraberliği yakaladı.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Aynı VAR hakemi bu sefer orta hakem Bitigen'i uyarıp Batshuayi'nin çekildiğini yani pozisyonun başlangıcında faul olduğunu bildirdi.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ümraniyespor'un attığı beraberlik golünün iptali doğru karar. Çünkü Batshuayi'yi çektiler.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama dramatik soru şu; bu soruyu VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na da soruyorum.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İptal ettiğiniz bu golden birkaç dakika önce F.Bahçe'nin golü öncesi Geraldo'ya yapılan açık faulü niye görmediniz? Ya da görmek istemediniz.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bunun adı utanmazlıktır. Bunun adı aymazlıktır. Bunun adı büyük takımı kayırıp, küçük takımı boğmaktır.

Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Türk hakemliğinde işler aleni şekilde manipüle edilir hale geldi. İşin sonu kötüye gidecek.

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