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Enner Valencia Haaland'ı geride bıraktı!

Lig performanslarına bakıldığında Avrupa'nın en çok gol atan futbolcuları sıralamasında ikinci olan Enner Valencia; gol/dakika istatistiğinde Manchester City'nin 22 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ı geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:04
Enner Valencia Haaland'ı geride bıraktı!

Haaland her 66.6 dakikada bir gol atarken, Valencia; 65.7 dakikada bir ağları sarstı. Norveçli süper yıldız, 17 Premier Lig sınavında 21 kez sevinç yaşadı. Kanarya'nın 33 yaşındaki tecrübeli ismiyse Süper Lig'de 15 karşılaşmada 15 kez tabelayı değiştirdi.

ŞU ANDA 13. BASAMAKTA

Haaland, söz konusu 17 mücadelede 1400 dakika sahada kaldı. Valencia ise 15 maçta 986 dakika şans buldu. Her ne kadar Norveçli daha fazla gol kaydetse de süre anlamında Ekvadorlu az farkla öne çıktı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 8 gol daha atarsa Sarı-Lacivertliler'in en skorer 10 ismi arasına girecek. Ekvadorlu, Gaziantep FK maçında bulduğu 2 gol ile Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını toplamda 43'e yükseltti. Şu anda 13. sırada bulunuyor.

EFSANE İSİMLERİ ZORLUYOR

10'uncu sırada Fenerbahçe formasıyla 50 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Fernandao bulunuyor. Bu listesinin zirvesinde ise attığı 171 gol ile Alex de Souza yer alıyor. Valencia, 8 kez daha gol sevinci yaşarsa, Fernandao'yu sollayacak. Tablo şöyle oluşuyor: 1-Alex: 171, 2-Aykut Kocaman: 160, 3-Semih Şentürk: 87, 4-Boliç: 76, 5-Sow: 75, 6-Tuncay Şanlı: 74, 7-Oğuz Çetin: 57, 8-Nobre: 55, 9-Tanju Çolak: 54, 10-Fernandao: 50, 11-Serhat Akın: 49, 12-Bülent Uygun: 48.

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