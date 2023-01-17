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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor. Sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi planlayan iki ezeli rakip, dünyaca ünlü yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. Kulübüyle sözleşmesini fesheden yıldız futbolcunun istediği yıllık ücret de ortaya çıktı. Peki dev transfer yarışından hangi takım galip çıkacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 22:28
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 42 puanla lider kapattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Fenerbahçe ise 38 puanla ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet eden ezeli rakipler, bu sefer transfer savaşına girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, hücum hattına takviye takviye yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

İki takım da transferde aynı isim üzerinde birleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

On numara bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya yıldızının peşine düştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

ISCO SAVAŞI!
Akşam'ın haberine göre; İki ezeli rakip, Real Madrid'le sözleşmesini fesheden Isco'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Yıldız futbolcu Isco için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girecek gibi gözüküyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco'nun 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

İspanyol futbolcunun her yıl için 6-7 milyon euro civarında bir maaş talep ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Yıldız oyuncunun menajerinin bu transferden ayrıca imza parası da istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu durumunda.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

İlerleyen günlerde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Isco bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

3 de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

On numara bölgesinde oynayan yıldız oyuncu, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor.

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