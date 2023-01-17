Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer yarışı! Dünya yıldızı...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 42 puanla lider kapattı.
Fenerbahçe ise 38 puanla ikinci sırada yer aldı.
Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet eden ezeli rakipler, bu sefer transfer savaşına girdi.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, hücum hattına takviye takviye yapmak için kolları sıvadı.
İki takım da transferde aynı isim üzerinde birleşti.
On numara bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya yıldızının peşine düştü.
ISCO SAVAŞI!
Akşam'ın haberine göre; İki ezeli rakip, Real Madrid'le sözleşmesini fesheden Isco'yu kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız futbolcu Isco için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girecek gibi gözüküyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco'nun 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.
İspanyol futbolcunun her yıl için 6-7 milyon euro civarında bir maaş talep ettiği iddia edildi.
Yıldız oyuncunun menajerinin bu transferden ayrıca imza parası da istediği öne sürüldü.
Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu durumunda.
İlerleyen günlerde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Isco bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
3 de asist yaptı.
On numara bölgesinde oynayan yıldız oyuncu, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor.
İspanyol oyuncu, ülkesinin milli takımında 38 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 12 gollük katkı verdi.