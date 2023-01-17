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Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni transferler için çalışmalara devam edilirken, bu kez gündeme sürpriz bir aday geldi. Fenerbahçe, transfer gündemine Samed Bazdar'ı aldı. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği 18 yaşındaki genç yetenek Samed Bazdar transferinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 17:02
Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle ile yaptığı toplantıda 3-4 transfer istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Fenerbahçe, bazı bölgelere yapacağı hamlelerle sezonun ikinci yarısında avantajlı konuma geçmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Bilindiği gibi Fenerbahçe daha transfer sezonu resmi olarak başlamadan Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer ederek savunmasını güçlendirdi.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

JESUS'TAN SAMET'E ÖVGÜLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Galibiyette önemli bir rol oynadı" açıklamalarını yaptı.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

18 YAŞINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Fenerbahçe transferde tecrübeli ve yıldız isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Bununla beraber, bir yandan da genç isimler için hamlelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Takvim'in haberine göre, altyapıya potansiyeli yüksek oyuncuları transfer eden Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise Partizan forması giyen Samed Bazdar.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Partizan altyapısından yetişen Türk asıllı genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Samed, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girdi.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

22 MAÇTA 4 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ
Bu sezon Partizan formasıyla 22 maçta forma giyen Samed Bazdar, 4 gol ve 1 asistle mücadele ediyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan genç yıldız için Partizan ile temaslara başladı

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Kanarya, kadrosuna yetenekli bir isim daha eklemeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Samed, santrafor, forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Genç yetenek, Sırbistan Milli Takımım altyaş kategorilerinde 19 kez forma giyerken 3 gole imza attı.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karadeniz ekibiyle evinde karşılaşacak.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Fenerbahçe Rizespor maçının başlama saati 20.30 olarak belirlendi.

Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Kanarya, son olarak Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmişti.

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