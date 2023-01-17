Fenerbahçe'ye Sırbistan'dan süper yetenek! Transferde hedefi Samed Bazdar

Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle ile yaptığı toplantıda 3-4 transfer istediğini dile getirdi.
Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle ile yaptığı toplantıda 3-4 transfer istediğini dile getirdi.
Fenerbahçe, bazı bölgelere yapacağı hamlelerle sezonun ikinci yarısında avantajlı konuma geçmek istiyor.
Bilindiği gibi Fenerbahçe daha transfer sezonu resmi olarak başlamadan Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer ederek savunmasını güçlendirdi.
JESUS'TAN SAMET'E ÖVGÜLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim.
Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi.
Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti.
Galibiyette önemli bir rol oynadı" açıklamalarını yaptı.
18 YAŞINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Fenerbahçe transferde tecrübeli ve yıldız isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Bununla beraber, bir yandan da genç isimler için hamlelerini sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, altyapıya potansiyeli yüksek oyuncuları transfer eden Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise Partizan forması giyen Samed Bazdar.
Partizan altyapısından yetişen Türk asıllı genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Samed, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girdi.
22 MAÇTA 4 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ
Bu sezon Partizan formasıyla 22 maçta forma giyen Samed Bazdar, 4 gol ve 1 asistle mücadele ediyor.
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Kanarya, kadrosuna yetenekli bir isim daha eklemeyi planlıyor.
Samed, santrafor, forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
Genç yetenek, Sırbistan Milli Takımım altyaş kategorilerinde 19 kez forma giyerken 3 gole imza attı.
Fenerbahçe, bir sonraki maçını Çaykur Rizespor ile oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karadeniz ekibiyle evinde karşılaşacak.
Fenerbahçe Rizespor maçının başlama saati 20.30 olarak belirlendi.
Kanarya, son olarak Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmişti.