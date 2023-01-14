FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi sonrası Altay Bayındır krizi patlak vermişti.
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi sonrası Altay Bayındır krizi patlak vermişti.
Genç eldiven yediği hatalı goller sonrası taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.
Yaşanan bu gelişmeyle beraber, Altay'ın Fenerbahçe ile kontrat yenileme sürecine dair de önemli detaylar basına sızmıştı.
PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADI
Altay'ın, Fenerbahçe'den yıllık 25 milyon TL istediği ifade ediliyordu.
Sarı lacivertlilerin ise, Altay'a 15 milyon TL önerdiği kaydedilmişti.
Genç eldivenin, bu teklifi kabul etmediği ve form düşüklüğünün sebebinin, anlaşamama konusu olduğu dile getiriliyordu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Altay ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia edildi.
ROMA'NIN LİSTESİNDE
İtalya Serie A devi Roma'nın, kaleci listesine Altay'ı aldığı aktarıldı.
İtalyan kaynaklarca Altay'ı, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bizzat istediği ifade edildi.
Şimdiye dek resmi bir temastan söz edilmezken, Roma kulübüne yakın bir kaynak, o gerçeği açıkladı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞ!
Haberde, Altay'ın Roma tarafından istenildiği bilgisine yer verildi.
Bununla beraber, Altay Bayındır ve temsilcilerinin 'birkaç haftadır' milli kaleci ile görüşme gerçekleştirdiği dile getirildi.
İtalyan medyası, Altay ile Roma'nın pazarlık yaptığını ve oyuncu ile anlaşmak için yoğun mesai harcandığı bilgisine yer verdi.
Altay Bayındır bu sezon 17 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kalesini korudu.
Genç eldiven, 8 maçı gol yemeden tamamladı.
Altay ayrıca forma giydiği karşılaşmalarda kalesinde 20 gole engel olamadı.
24 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.
2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.
Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.