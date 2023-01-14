Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Fenerbahçe'de formsuz bir sezon geçiren Altay Bayındır'a, İtalya Serie A devi Roma'nın ilgisinin bulunduğu haberleri, gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamayan Altay'ın, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kaleci listesinde olduğu aktarılmıştı. İtalyan basınında son olarak Altay Bayındır - Roma ilişkisinde önemli bir ayrıntı aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi sonrası Altay Bayındır krizi patlak vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Genç eldiven yediği hatalı goller sonrası taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Yaşanan bu gelişmeyle beraber, Altay'ın Fenerbahçe ile kontrat yenileme sürecine dair de önemli detaylar basına sızmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADI
Altay'ın, Fenerbahçe'den yıllık 25 milyon TL istediği ifade ediliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Sarı lacivertlilerin ise, Altay'a 15 milyon TL önerdiği kaydedilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Genç eldivenin, bu teklifi kabul etmediği ve form düşüklüğünün sebebinin, anlaşamama konusu olduğu dile getiriliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Altay ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

ROMA'NIN LİSTESİNDE
İtalya Serie A devi Roma'nın, kaleci listesine Altay'ı aldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

İtalyan kaynaklarca Altay'ı, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bizzat istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Şimdiye dek resmi bir temastan söz edilmezken, Roma kulübüne yakın bir kaynak, o gerçeği açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞ!
Haberde, Altay'ın Roma tarafından istenildiği bilgisine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Bununla beraber, Altay Bayındır ve temsilcilerinin 'birkaç haftadır' milli kaleci ile görüşme gerçekleştirdiği dile getirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

İtalyan medyası, Altay ile Roma'nın pazarlık yaptığını ve oyuncu ile anlaşmak için yoğun mesai harcandığı bilgisine yer verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Altay Bayındır bu sezon 17 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Genç eldiven, 8 maçı gol yemeden tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Altay ayrıca forma giydiği karşılaşmalarda kalesinde 20 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

24 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

24 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır ve Roma transferinde gerçek orta çıktı! Meğer...

Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

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