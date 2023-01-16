Haberler Fenerbahçe Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı Ekvadorlu yıldızı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Takvim Gazetesi yazarı Oktay Derelioğlu, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:30
Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 90+1. dakikalarda Enner Valencia'dan geldi.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarıda Emre Mor ile bir atak buldular.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

2-0'ı bulabilirdi Fenerbahçe.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Erol Bulut ve öğrencileri daha organize göründü.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe oyun disiplininden uzaktı.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

10 kişi kalınca Antep avantajını kaybetti.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Aslında üstün bir oyun oynuyorlardı.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Buna rağmen Fenerbahçe rakibinin eksik kalmasını değerlendiremedi.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'nin bilinçli bir oyun oynadığını sanmıyorum.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Antep 10 kişi kalmasaydı çok daha farklı olabilirdi.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Pozisyonları bulan Antep takımıydı.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Derbi mağlubiyetinin etkileri devam ediyor.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Jorge Jesus da formsuz görünüyor.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe büyük takım olarak daha bilinçli oynamak zorundaydı. Ama öyle olmadı.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Samet Akaydın mutlaka katkı verecektir. Fakat futbolun bir takım oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor.

Oktay Derelioğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sagal'ın atılması maçın kırılma anıydı. Fenerbahçe'nin işi kolaylaştı. Sarı-Lacivertliler, Sagal'ın yardımıyla kazandı. Fenerbahçe disiplinden çok uzaktı. Jorge Jesus formsuz gözüküyor.

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