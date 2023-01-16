Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Szalai için, "İsmi az biliniyor ama küçümsenmemeli. Szalai'nin ismi birçok Premier Lig ekibi ile anıldı ve bir dönem van Dijk ile kıyaslandı. 24 yaşında ve topla ilişkisi üst seviyede. Savunmadan oyun kurabiliyor. Moyes'un tam olarak istediği şey ve top sürme yeteneğine de sahip. Ayrıca sol bek de oynayabiliyor." denildi.