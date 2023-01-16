Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Süper Lig'in ilk yarısını Gaziantep galibiyeti ile noktalayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Maçın ardından 'Önemli olan elimizdeki oyuncuları tutmak' diyen Jorge Jesus'u oldukça kızdıracak bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılığın olabileceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:38
Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Kanarya, bu sonuçla puanını 38'e çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

SAMET AKAYDIN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Samet Akaydın da bu maçla birlikte ilk kez sarı lacivertli formayı giymiş oldu.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Başarılı bir performans gösteren Samet maçın sonunda yaptığı açıklama ile şampiyon olacaklarını belirtti.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de maç sonunda galibiyet 3'lü sü de Samet'ten geldi.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

SÜRPRİZ AYRILIK!

Devre arası transfer döneminde Jorge Jesus stoper ve forvet bölgelerine takviye istemişti.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Savunmaya Samet Akaydın transfer edilirken, forvet bölgesi için adı geçen isim ise Haji Wright...

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Gaziantep maçının ardından transfere dair açıklamada bulunan Jesus, önceliklerinin oyuncu kaybetmemek olduğunu belirtmişti.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Ancak Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

İngiliz basını takımdan ayrılması muhtemel olan Craig Dowson yerine Attila Szalai ismini yazdı.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Habere göre David Moyes'un transfer listesinde 5 isim bulunuyor.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Bunlar; Harry Souttar, Axel Disasi, Nat Phillips, Harry Maguire ve Attila Szalai.

Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Szalai için, "İsmi az biliniyor ama küçümsenmemeli. Szalai'nin ismi birçok Premier Lig ekibi ile anıldı ve bir dönem van Dijk ile kıyaslandı. 24 yaşında ve topla ilişkisi üst seviyede. Savunmadan oyun kurabiliyor. Moyes'un tam olarak istediği şey ve top sürme yeteneğine de sahip. Ayrıca sol bek de oynayabiliyor." denildi.

DİĞER
"Kim der ki iki çocuk annesi" Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!
Bircan Bali o ismi açıkladı! 'Zehirlendi' denilmişti meğer intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'mış: 'Deniz Can Aktaş'ı arayıp...'
Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...
G.Saray'dan 3 transfer birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...
Bomba transfer iddiası! Aynı takımda buluşuyorlar
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında... Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında... 13:19
ZTK heyecanı A Spor'da! İşte maç programı ZTK heyecanı A Spor'da! İşte maç programı 13:08
Pendikspor'da üç transfer birden Pendikspor'da üç transfer birden 13:01
G.Saray transferi resmen duyurdu! G.Saray transferi resmen duyurdu! 12:55
G.Saray'dan 3 transfer birden! G.Saray'dan 3 transfer birden! 12:43
Jesus'u kızdıran haber! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık Jesus'u kızdıran haber! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık 12:38
Daha Eski
Nick Kyrgios Avustralya Açık'tan çekildi! Nick Kyrgios Avustralya Açık'tan çekildi! 12:27
Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım" Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım" 10:17
Süper Lig'in gol krallığında son durum! Süper Lig'in gol krallığında son durum! 10:29
Anlaşma sağlandı! İmzayı atacak Anlaşma sağlandı! İmzayı atacak 10:39
Menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı Menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı 10:56
Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak 10:57