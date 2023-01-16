Jorge Jesus'u kızdıran haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 90+1. dakikalarda Enner Valencia kaydetti.
Kanarya, bu sonuçla puanını 38'e çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
SAMET AKAYDIN İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Samet Akaydın da bu maçla birlikte ilk kez sarı lacivertli formayı giymiş oldu.
Başarılı bir performans gösteren Samet maçın sonunda yaptığı açıklama ile şampiyon olacaklarını belirtti.
Fenerbahçe'de maç sonunda galibiyet 3'lü sü de Samet'ten geldi.
SÜRPRİZ AYRILIK!
Devre arası transfer döneminde Jorge Jesus stoper ve forvet bölgelerine takviye istemişti.
Savunmaya Samet Akaydın transfer edilirken, forvet bölgesi için adı geçen isim ise Haji Wright...
Gaziantep maçının ardından transfere dair açıklamada bulunan Jesus, önceliklerinin oyuncu kaybetmemek olduğunu belirtmişti.
Ancak Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
İngiliz basını takımdan ayrılması muhtemel olan Craig Dowson yerine Attila Szalai ismini yazdı.
Habere göre David Moyes'un transfer listesinde 5 isim bulunuyor.
Bunlar; Harry Souttar, Axel Disasi, Nat Phillips, Harry Maguire ve Attila Szalai.
Szalai için, "İsmi az biliniyor ama küçümsenmemeli. Szalai'nin ismi birçok Premier Lig ekibi ile anıldı ve bir dönem van Dijk ile kıyaslandı. 24 yaşında ve topla ilişkisi üst seviyede. Savunmadan oyun kurabiliyor. Moyes'un tam olarak istediği şey ve top sürme yeteneğine de sahip. Ayrıca sol bek de oynayabiliyor." denildi.