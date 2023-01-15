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Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu Estoril'de keşfeden Pedro Alves, İspanya'nın ünlü yayın organlarından Estadio Deportivo'ya konuştu. Alves yaptığı açıklamada, Crespo'nun Sevilla'ya transfer olmak için hazır olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:03 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:09
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves, Estadio Deportivo'ya konuştu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Crespo inanılmaz bir kişiliğe sahip bir çocuk. Mütevazi bir aileden gelen biri. Sekiz numarada hünerlerini sergileyebiliyor.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Bana göre, 8 numarada daha başarılı. Oyunun her anında çok iyi iş çıkarıyor ve sportmenlik açısından iyi özelliklere sahip bir oyuncu.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Her antrenör bu tip bir oyuncu ister çünkü rakibinin hamlelerine göre karar verme gücüne sahip. İyi bir ortalaması var. Bu tip bir oyuncu bulmak zordur.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Braga'da iki yıl Crespo ile çalıştım , orada scout şefiydim.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Kontratı bitmek üzereydi ve Braga A takımına geçme ihtimali yoktu. Estroil'e imza attığım yıl, Moreirense'ye satılan bir oyuncumu vardı, adı Filipe Soares.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Şu anda PAOK'ta oynuyor. Crespo'nun özelliklerine sahipti. İki harika sezon geçirmişti ve bizim sürekli oynayan formda birine ihtiyacımız vardı. Antrenör, onun oyun tarzından memnun kalmıştı.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Crespo, ilk sezonuna çıkış yakalayamadı. 2. lige yükseldiğimiz 2. sezonda, ligin en iyi oyuncusuydu. Portekiz'de çok büyük kulüplerden ilgi görmüştük.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Bence Fenerbahçe hocası Jesus, Benfica'ya giderse Crespo'yu kiralamak için açık kapı bırakır. Hakları sadece Estroil'de değil.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Crespo olgun biri. Olduğu her takımda kaptan olabilecek özelliklere sahip.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

BENFICA, ATLETICO MADRID VE YA SEVILLA'DA OYNAYABİLİR Mİ?
Portekiz 2. Ligi'nden gelen bir futbolcu için, iyi bir sezondu ve takımda öne çıkan isimlerden biri oldu. Zihinsel olarak zorlukların üstesinden gelme yeteneği onu bir üst seviyeye çıkaracaktır.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Benfica, Atletico veya Sevilla gibi kulüpler için transferi konuşuldu ama Portekiz'de, Porto'da da konuşuldu. Ayrıca, Wolwes ve Everton da takipte.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Çok agresif olduğu için onu defansif orta saha oyuncusu olarak koyuyorlar ama ben onu bir sekiz numara olarak daha iyi görüyorum.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Sevilla İspanya'da çok büyük bir kulüp, bunu biliyoruz.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Sezonu iyi geçirmiyorlar, küme düşme hattunlara ama Sevilla'nın büyüklüğü tartışılmaz.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Anlaşma ihtimalleri var çünkü dünyanın en iyilerinden olan, yetkin bir sportif direktörleri var. Crespo'yu izliyor ve ne yapabileceğini biliyor.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Crespo, Sevilla'da bir meydan okumaya hazır.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Ben de bir sportif direktörüm ve benim için üç kilit nokta olduğunu söyleyebilirim: Birincisi dil, şehre uyum sağlama yeteneği.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Aynı dili konuşabilme yeteneğiç Crespo, ilk başta çok iyi İngilizce, Fransızca, Portekizce konuşuyor. Mükemmel İspanyolca konuşuyor.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

İspanya'da rekabet, Türkiye'den daha fazla. Bu yüzden orada oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Daha önce de söylediğim gibi, Crespo yoksul bir aileden geliyor. Bu yüzden kendisinin ve ailesinin hayatını iyileştirmek için çalışıyor.

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Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..."
Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..."
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