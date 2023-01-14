Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Diego Rossi'nin Fenerbahçe macerası kısa sürecek gibi.
Diego Rossi'nin Fenerbahçe macerası kısa sürecek gibi.
Geçtiğimiz sezondan beri oyuncu için Güney Amerika kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, bu kez iş ciddiye bindi.
Diego Rossi'ye Brezilya kapıları ardına kadar açıldı.
DIEGO ROSSI BU KEZ GİDİYOR
Skora verdiği katkıyla dikkat çekse de Fenerbahçelileri yoğun eleştirilerine maruz kalan Diego Rossi'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fiziksel açıdan eksik kalması ve saha içinde zaman zaman kaybolmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diego Rossi'nin transferi bu kez gerçekleşebilir.
FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM...
Güney Amerika kulüplerinin kıskacında olan Diego Rossi için Vitor Pereira'nın takımı Flamengo harekete geçti.
Fenerbahçe 5,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde teklif bekliyor.
FLAMENGO TEKLİFLE GELİYOR
Flamengo'nun Diego Rossi için 8-10 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı Brezilya basınında geniş yankı buldu.
Sarı-Lacivertliler önceki teklifleri reddederken bu kez Flamengo ile pazarlık masasına oturma kararı aldı.
DIEGO ROSSI'NİN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Bonservis bedelinde orta yolun bulunması durumunda Fenerbahçe, Diego Rossi'nin takımdan ayrılmasına izin verecek.
Bu sezon ligde 16 maça çıkan Diego Rossi 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı.
2016 yılında A takıma yükseldi.
2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.
2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.
İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Uruguay Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...