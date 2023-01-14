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Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından formayı unutmuştu. Diego Rossi'yi satmak isteyen Fenerbahçe'ye müjde geldi. O kulüp, Rossi için dev bütçe belirledi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:36
Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Diego Rossi'nin Fenerbahçe macerası kısa sürecek gibi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Geçtiğimiz sezondan beri oyuncu için Güney Amerika kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, bu kez iş ciddiye bindi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Diego Rossi'ye Brezilya kapıları ardına kadar açıldı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

DIEGO ROSSI BU KEZ GİDİYOR
Skora verdiği katkıyla dikkat çekse de Fenerbahçelileri yoğun eleştirilerine maruz kalan Diego Rossi'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Fiziksel açıdan eksik kalması ve saha içinde zaman zaman kaybolmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diego Rossi'nin transferi bu kez gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM...
Güney Amerika kulüplerinin kıskacında olan Diego Rossi için Vitor Pereira'nın takımı Flamengo harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Fenerbahçe 5,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde teklif bekliyor.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

FLAMENGO TEKLİFLE GELİYOR
Flamengo'nun Diego Rossi için 8-10 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı Brezilya basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Sarı-Lacivertliler önceki teklifleri reddederken bu kez Flamengo ile pazarlık masasına oturma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

DIEGO ROSSI'NİN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Bonservis bedelinde orta yolun bulunması durumunda Fenerbahçe, Diego Rossi'nin takımdan ayrılmasına izin verecek.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Bu sezon ligde 16 maça çıkan Diego Rossi 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

2016 yılında A takıma yükseldi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu! Transfer teklifi geliyor

Uruguay Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...

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