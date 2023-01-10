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Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynayacak. Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, ezeli rakibe karşı alınan ağır mağlubiyetine faturasını Jorge Jesus'a çıkarırken, yapılacak görüşmede Arda Güler'i soracak. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından adeta formayı unutan Fenerbahçe'nin dev yeteneği Arda Güler, toplantının 1 numaralı konusu olacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:11
Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynamaması sabırları taşırdı...

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Galatasaray'a karşı pazar günü sahasında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de moraller bozulmuş durumda.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Ancak zirveden sadece 4 puan geride olmaları sebebiyle henüz kimse karalar bağlamış değil.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Taraftarlar oynanan futboldan ve hiçbir büyük maçta gol dahi atılamamasından şikayetçi oldu.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Bir kesim de genç yıldız Arda Güler'in futbola küstürülmesinden dem vuruyor.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Bu fikirdeki isimlerden biri de Başkan Ali Koç.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

ALİ KOÇ ÇILDIRDI! ARDA GÜLER ZİRVESİ
Akşam'ın haberine göre Başkan Ali Koç, derbi mağlubiyeti ve büyük maçlarda oynanan futbolla ilgili teknik direktör Jorge Jesus ile özel bir görüşme yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Toplantının konularından biri ezeli rakiplerle oynanan maçlarda gol dahi atılamaması.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Bir diğeri de, transferde gerekli takviyelerin belirlenmesi olacak.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Ancak bir konu var ki, Ali Koç için bu her şeyden daha önemli;

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Arda Güler neden oynatılmıyor?

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Sadece sarı lacivertli takımın değil, Türk futbolunun en değerli oyuncularından biri olan 17 yaşındaki Arda, bu sezon bir türlü formayı alamadı.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Ligde 4 maçtır dakika alamayan genç yıldız, 18. haftası geride kalan ligde sadece 32 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Yönetim kararıyla 10 numaralı formanın teslim edildiği yetenekli oyuncu bir türlü teknik direktör Jorge Jesus'tan formayı alamıyor.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Oynadığı çok kısıtlı zamana rağmen 3 gol 1 asistlik performansı olan Arda Güler için Başkan Ali Koç daha önce olduğu gibi yine Portekizli teknik adama mesaj verecek.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

TARAFTARIN DA SABRI TAŞTI
Fenerbahçe formasıyla son maçına 12 Kasım'da çıkan Arda Güler, 5 resmi maçtır 1 dakika dahi süre alamıyor.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Bu duruma sinirlenen tek kişi Başkan Ali Koç değil, Fenerbahçeli taraftarların da bu konuda artık sabrı taşmış durumda.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Spor medyasından ünlü yorumcular, Fenerbahçeli ünlüler ve sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar sosyal medyada bu konuyla ilgili sitemlerini sürekli olarak dile getiriyorlar.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Takımda Arda'dan daha az yetenekli oyuncuların sürekli olarak 11'de olmasından şikayetçi olan taraftarlar, Arda Güler'in süre alması için ne gerektiğini soruyorlar.

Fenerbahçe'de sabır taştı! Ali Koç Jorge Jesus'a Arda Güler'i soracak

Görünen o ki, genç yıldız süre almamaya devam ederse, taraftarlar Kadıköy'de oynanan maçta tepkilerini sesli şekilde gösterecekler.

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