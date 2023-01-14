Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth defteri yine açıldı. Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, gündeminin ilk sırasına Alexander Sörloth'u aldı.
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth defteri yine açıldı. Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, gündeminin ilk sırasına Alexander Sörloth'u aldı.
TEK RAKİP SOCİAEDAD
Yeni sezon öncesi 2. defa Real Sociaedad'a kiralanan tecrübeli oyuncu bu kez performansıyla göz dolduruyor.
RB Leipzig'in kadro planlamasında yer almayan deneyimli oyuncu için dirsek temasında bulunan Fenerbahçe'de tek rakip Real Sociaedad.
TÜRKİYE'DE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ
26 yaşındaki futbolcu 2019/2020 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.
TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN HAVALANIYOR
Bu sezon Jorge Jesus önderliğinde iyi bir başlangıç yakalayan Fenerbahçe son günlerde yaşadığı sakatlıklar sonrası gol vuruşlarında istediğini bulamıyor.
Ara transfer döneminde golcü isim arayışlarında olan Sarı-lacivertliler ilk temaslar sonrası Alexander Sörloth'u bitirmek için Ali Koç ve heyeti Norveç'e gidiyor.
Akşam'ın haberine göre transferin son durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad formasıyla 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu 10 gol 2 asistle 12 gole direkt katkı sağladı.
HAJI WRIGHT KAPIŞMASI!
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor.
Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.
İki kulüp de dün Antalyaspor ile Wright'ın transferi için görüşme gerçekleştirdi.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşen Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi tekliflerini de sundu.
Galatasaray, 24 yaşındaki ABD'li golcü için Akdeniz ekibine Mathias Ross, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i 6 aylığına kiralık olarak sundu.
Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu.
Fenerbahçe ise takımdan ayrılması gündemde olan Serdar Dursun'un yanı sıra bir miktar para ile Antalyaspor'un yıldızını istedi.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 8 milyon Euro'dan aşağıya oyuncusunu bırakmak istemiyor.
Wright'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.