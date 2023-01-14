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Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Ara transfer döneminde kadrosunu bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isim Haji Wright'tı. Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncu için Antalyaspor'a teklif yapılırken, sarı lacivertlilerden ters köşe bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:57
Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth defteri yine açıldı. Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, gündeminin ilk sırasına Alexander Sörloth'u aldı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

TEK RAKİP SOCİAEDAD

Yeni sezon öncesi 2. defa Real Sociaedad'a kiralanan tecrübeli oyuncu bu kez performansıyla göz dolduruyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

RB Leipzig'in kadro planlamasında yer almayan deneyimli oyuncu için dirsek temasında bulunan Fenerbahçe'de tek rakip Real Sociaedad.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

TÜRKİYE'DE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ

26 yaşındaki futbolcu 2019/2020 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN HAVALANIYOR

Bu sezon Jorge Jesus önderliğinde iyi bir başlangıç yakalayan Fenerbahçe son günlerde yaşadığı sakatlıklar sonrası gol vuruşlarında istediğini bulamıyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Ara transfer döneminde golcü isim arayışlarında olan Sarı-lacivertliler ilk temaslar sonrası Alexander Sörloth'u bitirmek için Ali Koç ve heyeti Norveç'e gidiyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Akşam'ın haberine göre transferin son durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad formasıyla 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu 10 gol 2 asistle 12 gole direkt katkı sağladı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

HAJI WRIGHT KAPIŞMASI!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

İki kulüp de dün Antalyaspor ile Wright'ın transferi için görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşen Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi tekliflerini de sundu.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Galatasaray, 24 yaşındaki ABD'li golcü için Akdeniz ekibine Mathias Ross, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i 6 aylığına kiralık olarak sundu.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Fenerbahçe ise takımdan ayrılması gündemde olan Serdar Dursun'un yanı sıra bir miktar para ile Antalyaspor'un yıldızını istedi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken...

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 8 milyon Euro'dan aşağıya oyuncusunu bırakmak istemiyor.

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