UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler paylaşımı yaptı. "17-year- old Arda Güler with the world at his feet..." (Dünya 17 yaşındaki Arda'nın ayaklarında) başlığıyla yayınlanan videoda, Arda'nın bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda yaptığı klas hareketler ve Dinamo Kiev'e attığı golün görüntüleri paylaşıldı... Jesus'un kulübede unuttuğu Arda'ya Gaziantep FK deplasmanında şans vermesi bekleniyor.