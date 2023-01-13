Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Haji Wright çalımı!

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte hemen Samet Akaydın'ı açıklayan Fenerbahçe, diğer takviyeler için de gaza bastı. Yeni Süper Lig'de forma giyen isimleri gündemine alan sarılacivertli kulübün hedefindeki sıradaki isimse Antalyaspor forması giyen Haji Wright oldu. Fenerbahçe yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçerek Amerikalı oyuncu için Antalyaspor'la masaya oturdu. Pazarlıklar da çetin bir şekilde başladı. Gelen haberlere göre Antalyaspor'un 24 yaşındaki forvet için 10 milyon euro'dan kapıyı açtığı Fenerbahçe'nin ise 7 milyon euro önerdiği belirtildi.



AVRUPA'DAN TALİBİ VAR

Taraflar arasında görüşmelerin sıkı bir şekilde sürdüğü bildirilirken, sarı-lacivertlilerin son teklifinin 8 milyon euro'ya kadar çıkacağı kaydedildi. Kulislerde, Antalya yönetiminin de anlaşmak için zemin aradığı ve indirime sıcak baktığı konuşuluyor. Öte yandan 1.93 boyundaki forvetle Premier Lig'den 2, İtalya'dan bir takımın daha ilgilendiği ancak Antalya'ya resmi bir teklif ulaşmadığı sadece menajerler aracılığıyla görüşme yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olan Haji Wright transferini bitirirse ezeli rakibine çalım atmış olacak.



BRUMA+5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Wright transferinde masaya başka bir transfer alternatifi daha koyduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, teklif ettiği 7 milyon euro'nun kabul edilmemesi durumunda Bruma+5 milyon euro seçeneğini sunduğu da dile getirildi.



BÜNYAMİN SIRADA

Fenerbahçe için bir diğer iddia ise yine Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı oldu. Sarı-lacivertlilerin Antalya yönetimiyle Haji Wright görüşmeleri sırasında sağ bek Bünyamin için de fiyat sorduğu belirtildi. Önceliği forvet takviyesine veren sarı-lacivertlilerin Wright konusunu çözdükten sonra 22 yaşındaki Bünyamin'i de bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında. Bünyamin'in piyasa değeri 4 milyon euro civarında.



Geçtiğimiz sezon Danimarka'nın Sönderjyske takımından kiralanan ABD'li yıldız performansıyla dikkatleri çekmişti. Akdeniz ekibi sezon başında Wright'ın bonservisini 1.8 milyon euro karşılığında almıştı. Wright geçen sezon 35 maçta 15 gol attı. ABD'li oyuncu bu sezon da 17 karşılaşmada 11 gol atıp 1 asist yaptı.



Geçtiğimiz sezon Danimarka'nın Sönderjyske takımından kiralanan ABD'li yıldız performansıyla dikkatleri çekmişti. Akdeniz ekibi sezon başında Wright'ın bonservisini 1.8 milyon euro karşılığında almıştı. Wright geçen sezon 35 maçta 15 gol attı. ABD'li oyuncu bu sezon da 17 karşılaşmada 11 gol atıp 1 asist yaptı.