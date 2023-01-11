Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Fenerbahçe Dünya Kupası arasında lider girmişti.
Fenerbahçe Dünya Kupası arasında lider girmişti.
Kanarya, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray'a da kaybederek zirveden indi.
Galatasaray'ın 4 puan arkasına gerileyen sarı lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor.
Pazar akşamı Gaziantep karşısında yeniden çıkış arayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Kanarya'da hedef ilk olarak stoper bölgesine çevrilmişti.
Bu doğrultuda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşma sağlandı.
Transfer döneminin resmen başlaması ile birlikte resmi imzalar atılacak.
Sarı lacivertliler Adana ekibine 4 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
Samet ile de 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.
PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA!
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin bir diğer hedefi ise forvet takviyesi.
Hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'dan uzun süre faydalanılamayacak.
Bu doğrultuda takıma yeni bir golcü takviyesi yapılmasına karar verildi.
Fenerbahçe için Aboubakar ismi gündemdeydi.
Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek üzere olan yıldız golcü için Beşiktaş da devrede.
Fenerbahçe için bir isim daha ön plana çıktı.
Portekiz basını sarı lacivertlilerin Fran Navarro ile ilgilendiğini yazdı.
Habere göre Gil Vicente, yıldız golcüsünü düşük bir ücrete bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin de iyi bir teklif sunmak için kolları sıvadığı belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta sekiz kez gol atmayı başarırken, iki kez de asist yaptı.
İspanyol oyuncu tüm kulvarlarda ise 24 maça çıktı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.