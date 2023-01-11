Haberler Fenerbahçe Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Süper Lig'de son haftalarda istenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yapacak. Samet Akaydın transferini bitiren sarı lacivertliler için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. İşte transferin detayları ve o isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:20
Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Transfer döneminin resmen başlaması ile birlikte resmi imzalar atılacak.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Sarı lacivertliler Adana ekibine 4 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Samet ile de 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin bir diğer hedefi ise forvet takviyesi.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'dan uzun süre faydalanılamayacak.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Bu doğrultuda takıma yeni bir golcü takviyesi yapılmasına karar verildi.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Portekiz basını sarı lacivertlilerin Fran Navarro ile ilgilendiğini yazdı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Habere göre Gil Vicente, yıldız golcüsünü düşük bir ücrete bırakmak istemiyor.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

Fenerbahçe'nin de iyi bir teklif sunmak için kolları sıvadığı belirtildi.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta sekiz kez gol atmayı başarırken, iki kez de asist yaptı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe'ye İspanyol golcü

İspanyol oyuncu tüm kulvarlarda ise 24 maça çıktı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

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