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Fenerbahçe'de Altay Bayındır beklemede!

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yaklaşık 1.5 aydır sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak net bir ilerleme kaydedilemedi. Yönetim de bunun üzerine oyuncunun olumsuz etkilenmemesi adına temasları bir süre dondurma kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Altay Bayındır beklemede!

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yaklaşık 1.5 aydır sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak net bir ilerleme kaydedilemedi. Yönetim de bunun üzerine oyuncunun olumsuz etkilenmemesi adına temasları bir süre dondurma kararı aldı. 24 yaşındaki kalecinin, Kanarya'dan yıllık 25 milyon TL talep ettiği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe bu rakamlara çıkmak istemiyor. 15 milyon TL'yi tavan olarak görüyor. Tarafların sezon sonuna doğru yeniden masaya oturması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yerli-yabancı isimlerden oluşan bir liste hazırladığı da öğrenildi.

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