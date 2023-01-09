Haberler Fenerbahçe "Bir suçlu varsa benim"

"Bir suçlu varsa benim"

"Derbinin sonucu şampiyonu belirlemiyor. Rakibimizin önüne geçme fırsatını kaçırdık. Kimseyi suçlayamam, suçlu varsa benim"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
"Bir suçlu varsa benim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, çok hata yaptıklarını dile getirdi. Portekizli hoca, "Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. İkinci yarıya iyi başlamıştık ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı. Bu derbiyi kazanmak ve kaybetmek şampiyonu belirlemiyor. Rakibimizin önüne geçme şansımız vardı Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil" dedi.

YENİLGİ BİRLİĞİMİZİ BOZMAYACAK
Jesus şöyle devam etti: "Başkanımız bana inandığı için Portekiz'e geldi. Bu yenilgi için kimseyi suçlayamam. Bir suçlu varsa, o benim. Aldığımız mağlubiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Bugün ikinci yarıda işler bizim için karmaşıklaştı ve oyuncularım gerginlerdi. Şu anda çözmemiz gereken durum bu çünkü daha önceki takımlarımda bu tarz bir durumla karşılaşmamıştım. Altıncı kez kırmızı kart gördük. Daha önce böyle bir şey de yaşamadım."

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…
Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında aşk yaşanıyor deniliyordu! O gerçek ortaya çıktı! Bakın nerede buluşuyorlarmış...
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı!
Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan yıldız oyuncuya sert eleştiri!
Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:42
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:40
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! 01:04
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:44
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! 00:44
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! 00:31