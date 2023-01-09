"Bir suçlu varsa benim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, çok hata yaptıklarını dile getirdi. Portekizli hoca, "Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. İkinci yarıya iyi başlamıştık ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı. Bu derbiyi kazanmak ve kaybetmek şampiyonu belirlemiyor. Rakibimizin önüne geçme şansımız vardı Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil" dedi.



YENİLGİ BİRLİĞİMİZİ BOZMAYACAK

Jesus şöyle devam etti: "Başkanımız bana inandığı için Portekiz'e geldi. Bu yenilgi için kimseyi suçlayamam. Bir suçlu varsa, o benim. Aldığımız mağlubiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Bugün ikinci yarıda işler bizim için karmaşıklaştı ve oyuncularım gerginlerdi. Şu anda çözmemiz gereken durum bu çünkü daha önceki takımlarımda bu tarz bir durumla karşılaşmamıştım. Altıncı kez kırmızı kart gördük. Daha önce böyle bir şey de yaşamadım."