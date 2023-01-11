Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden ve puan durumunda rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfere hız verdi...
Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden ve puan durumunda rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfere hız verdi...
Fenerbahçe, Samet Akaydın ile görüşmelere başladı
Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Kanarya, Bünyamin Balcı için harekete geçti
Ajansspor'un haberine göre Kanarya, Samet Akaydın'dan sonra bir oyuncuyu daha transfer listesine aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen sağ bek oyuncu Bünyamin Balcı için harekete geçti ve görüşmeler resmen başladı.
Para + takas
Sarı-lacivertli takım, 22 yaşındaki oyuncuyu para + futbolcu takası ile transfer etmek istiyor.
Takasta kullanılacak isim Serdar Dursun
Takasta kullanılacak ismin ise bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun olduğu öğrenildi.
Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan ve 2019 yılında A takıma yükselen Bünyamin Balcı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.
Piyasa değeri 4 milyon Euro
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan ve Türkiye U21 formasını da 12 kez giyen sağ bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 1.320 dakika sahada kaldı ve 2 asist kaydetti.
Bünyamin Balcı hakkında
Yaş: 22
Boy: 1,73
Doğum yeri: Samsun
Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.