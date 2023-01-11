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Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Samet Akaydın'ın ardından, Süper Lig'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Buna göre Kanarya, Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı'yı transfer etmek için düğmeye bastı. Öte yandan Bünyamin Balcı transferinde, Serdar Dursun'un önemli bir paya sahip olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:55
Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden ve puan durumunda rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfere hız verdi...

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile görüşmelere başladı
Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Kanarya, Bünyamin Balcı için harekete geçti
Ajansspor'un haberine göre Kanarya, Samet Akaydın'dan sonra bir oyuncuyu daha transfer listesine aldı.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen sağ bek oyuncu Bünyamin Balcı için harekete geçti ve görüşmeler resmen başladı.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Para + takas
Sarı-lacivertli takım, 22 yaşındaki oyuncuyu para + futbolcu takası ile transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Takasta kullanılacak isim Serdar Dursun
Takasta kullanılacak ismin ise bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan ve 2019 yılında A takıma yükselen Bünyamin Balcı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Piyasa değeri 4 milyon Euro
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan ve Türkiye U21 formasını da 12 kez giyen sağ bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 1.320 dakika sahada kaldı ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Ayak: Sağ

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Mevki: Sağ bek

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Yan mevki: Önlibero, orta saha sağ

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Doğum yeri: Samsun

Fenerbahçe Bünyamin Balcı transferi için harekete geçti! Serdar Dursun...

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

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