Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı.
Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı.
Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti.
Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaştı.
Bordo-mavililer rakibine 5-0 mağlup olurken, 29 puanda haftayı kapadı.
Fenerbahçe ise Galatasaray'la derbi heyecanı yaşadı.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 3-0 kaybederken, Kadıköy'deki son 4 maçtan 3 mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de 18. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
İşte yeni şampiyonluk oranları:
40.00 - Adana Demirspor
15.00 - Trabzonspor
11.50 - Başakşehir
7.50 - Beşiktaş
2.10 - Galatasaray
1.85 - Fenerbahçe