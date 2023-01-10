Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 18. hafta sona erdi. Zirve mücadelesi veren takımlar, önemli puan kayıpları yaşadı. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ise, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılarak, haftayı karlı kapattı. Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçti. Trabzonspor, Alanyaspor'a 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenildi. Başakşehir, evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. İddaa risk yönetimi, 18. haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluğu favorisini açıkladı. İşte oranlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:50
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 3-0 kaybederken, Kadıköy'deki son 4 maçtan 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

G.Saray ise aldığı galibiyetle birlikte F.Bahçe'yle puan farkını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 18. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

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