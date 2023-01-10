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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için nabız yokladığı Eden Hazard'a dair, önemli gelişmele yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Hazard için, kesenin ağzını açtığı ifade edilirken, yıldz ismin kariyerine dair net kararın verileceği tarih açıklandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:47
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği Eden Hazard'a dair yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Sarı lacivertliler bilindiği üzere uzun süredir yıldız oyuncunun durumunu soruşturuyordu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Belçika Milli Takımı ile hüsran yaşayan Hazard'ın, geleceği merak konusuydu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Fenerbahçe'nin, daha önce Lille'de forma giyerken de ilgilendiği Hazard, ilk kez çubuklu formaya yakın gözüküyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Torcedores'te yer alan habere göre Eden Hazard'ın, geleceği kısa süre içinde netleşecek.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

MENAJERLERİ İSPANYA'YA GİDİYOR
Aktarılan bilgilere göre Eden Hazard'ın temsilcileri, oyuncunun geleceğini görüşmek için önümüzdeki haftalarda İspanya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Real Madrid'den ayrılmak istemediği bilinen Hazard'ın, daha çok forma şansı bulması için menajerleri tarafından 'yeni bir kulübe dair' ikna edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

MADRID MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Öte yandan Real Madrid cephesie de, Hazard'ın geleceğini bir an önce şekillenmesinden yana.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

İspanyol devi, ayrılık için müzakere yapmaya hazır.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

FENERBAHÇE'DEN DEV BÜTÇE
Fenerbahçe cephesi ise, olası bir Hazard transferi için nasıl hareket edeceğini belirlemiş durumda.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, Hazard'ın maaşını hazırladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Habere göre Eden Hazard, şu anda Real Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Fenerbahçe ise, bu rakamın 5 milyon eurosunu ödemeye hazır.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Transferin süreci, tamamen Hazard'ın gelecek planlarına bağlı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Sayısız başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.

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