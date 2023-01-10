Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eden Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği Eden Hazard'a dair yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği Eden Hazard'a dair yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler bilindiği üzere uzun süredir yıldız oyuncunun durumunu soruşturuyordu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Belçika Milli Takımı ile hüsran yaşayan Hazard'ın, geleceği merak konusuydu.
Fenerbahçe'nin, daha önce Lille'de forma giyerken de ilgilendiği Hazard, ilk kez çubuklu formaya yakın gözüküyor.
Torcedores'te yer alan habere göre Eden Hazard'ın, geleceği kısa süre içinde netleşecek.
MENAJERLERİ İSPANYA'YA GİDİYOR
Aktarılan bilgilere göre Eden Hazard'ın temsilcileri, oyuncunun geleceğini görüşmek için önümüzdeki haftalarda İspanya'ya gidecek.
Real Madrid'den ayrılmak istemediği bilinen Hazard'ın, daha çok forma şansı bulması için menajerleri tarafından 'yeni bir kulübe dair' ikna edilmesi bekleniyor.
MADRID MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Öte yandan Real Madrid cephesie de, Hazard'ın geleceğini bir an önce şekillenmesinden yana.
İspanyol devi, ayrılık için müzakere yapmaya hazır.
FENERBAHÇE'DEN DEV BÜTÇE
Fenerbahçe cephesi ise, olası bir Hazard transferi için nasıl hareket edeceğini belirlemiş durumda.
Sarı lacivertli kulübün yönetimi, Hazard'ın maaşını hazırladı.
Habere göre Eden Hazard, şu anda Real Madrid'den yıllık 6 milyon euro kazanıyor.
Fenerbahçe ise, bu rakamın 5 milyon eurosunu ödemeye hazır.
Transferin süreci, tamamen Hazard'ın gelecek planlarına bağlı.
Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.
Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor.
2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu.
Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı.
Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu.
Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.
EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.
Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.
2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.
Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.
3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.
Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.
İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.
Sayısız başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.