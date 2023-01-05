Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Joshua King: Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde yakın bir arkadaşım bu maç için hazır olmam gerektiğini söylemişti.
Ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyoruz.
"ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAMIZ ÖNEMLİ"
"Arkadaşlarım, 'Galatasaray'a gol atarsan taraftar seni daha çok sever.' demişti.
Ama şu an bunu düşünmüyorum, ekstra odaklanmıyorum.
"Sadece 3 puanlık maç. Günün sonunda şampiyonluğu kazanmamız önemli."
"Her forvet sürekli gol atmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı maçlar olabiliyor."
"Fenerbahçe'de oynadığım için söylemiyorum ama iç saha maçlarımızda bir futbolcunun yürekten oynamama şansı yok.
Taraftarlarımız bunu sağlıyor."
"GOL ATARSAM O SEVİNCİ YAPACAĞIM"
"Galatasaray'a karşı gol atarsam yine asker sevinci yapacağım."
"GALATASARAY'IN DA DİNLENMEK İÇİN SÜRESİ VAR"
"Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil.
Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var.
Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum.
Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık.
Galatasaray'ın maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak."
Daha önce Premier League'de oynadım.
Orada da bazı takımlar kaybedince kararlardan memnun olmayabiliyordu.
Hakemler de hata yapar, onlar da insan.
Pazar günü de hakemin mümkün olduğu kadar nötr olmasını umuyorum.
Hakem hataları hayatın parçası.