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Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Joshua King, kritik müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki takımın dinlenme süresiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 15:26 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 15:52
Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Joshua King: Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde yakın bir arkadaşım bu maç için hazır olmam gerektiğini söylemişti.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyoruz.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAMIZ ÖNEMLİ"
"Arkadaşlarım, 'Galatasaray'a gol atarsan taraftar seni daha çok sever.' demişti.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Ama şu an bunu düşünmüyorum, ekstra odaklanmıyorum.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

"Sadece 3 puanlık maç. Günün sonunda şampiyonluğu kazanmamız önemli."

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

"Her forvet sürekli gol atmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı maçlar olabiliyor."

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

"Fenerbahçe'de oynadığım için söylemiyorum ama iç saha maçlarımızda bir futbolcunun yürekten oynamama şansı yok.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Taraftarlarımız bunu sağlıyor."

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

"GOL ATARSAM O SEVİNCİ YAPACAĞIM"
"Galatasaray'a karşı gol atarsam yine asker sevinci yapacağım."

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

"GALATASARAY'IN DA DİNLENMEK İÇİN SÜRESİ VAR"
"Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Galatasaray'ın maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak."

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Daha önce Premier League'de oynadım.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Orada da bazı takımlar kaybedince kararlardan memnun olmayabiliyordu.

Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Hakemler de hata yapar, onlar da insan.

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