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Kara bir lekedir

Fenerbahçe: Dehşet ve üzüntü içinde takip ettik. ‘Hem zirve hem düşme hattının kaderiyle oynandı’

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Kara bir lekedir

TFF'nin Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantepspor-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp de bir bildiri yayınladı. Şu ifadelere yer verildi: "TFF tarafından 'resmi kaynaklar aracılığıyla' ilk kez VAR kayıtları açıklandı. Kamuoyu vicdanını rahatsız eden Sivas-G.Saray ve G.Antep-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettik. Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir. Bu durum kronikleşmiş hakem facialarından futbolumuzun temizlenmesi için de bir milattır. Sezonlardır üst üste yaşanan kaosa sebep olan olayların sadece bir kısmı gün yüzüne çıkmıştır. TFF'ye sorumluluk sahibi tavırları için teşekkür ederiz. Hakem hatasının ötesinde, olağanüstü bir durum olarak gördüğümüz bu yaşananlarla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız. Oyunu kirleten bu isimler n futbolumuzdan silinmeli"

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