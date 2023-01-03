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Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde zirve yarışında bulunan Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 20:50
Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Diego Rossi, Lincoln, Joshua King, Batshuayi

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

JOAO PEDRO SAHADA YOK!

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemiyor.

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