Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Diego Rossi, Lincoln, Joshua King, Batshuayi

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

JOAO PEDRO SAHADA YOK!

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemiyor.