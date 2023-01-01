Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisi ön plana çıktı. Güney Amerika pazarına yönelen Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda görmek istediği Sambacı futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor. Menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertli kurmaylar görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı. Fenerbahçe'nin Sambacı oyuncunun kulübüyle masaya oturup transferi noktalaması bekleniyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 11:46
TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilya'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Mutlak şampiyonluk hedefinde olan Kanarya, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Eksik bölgeler üzerine yoğunlaşan teknik heyet, yapılacak takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de öncelik sol bek bölgesine verildi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Jorge Jesus, Alioski'nin performansından memnun kalmadı.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Al-Ahli'den kiralanan Makedon oyuncu, Portekizli hocanın gözüne giremedi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Takımdaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, yönetimden sol bek istedi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Bir süredir arayışlarda bulunan Fenerbahçe gözünü Güney Amerika pazarına çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Bu bölgeye hakim olan Jorge Jesus'un listesindeki isim için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya ekibi Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubens Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Sarı-lacivertliler, sene sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

İlk amaç transferi devre arasında sonlandırmak.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

GÖRÜŞMELER OLUMLU!
Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Rubens Antonio Dias'ın Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Yönetimin yakın zamanda Brezilya ekibiyle pazarlıklara başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Sarı-lacivertliler, olası yüksek bonserviste Brezilyalı sol bek ile anlaşma yaparak sene sonunda transferi noktalayacak.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Sol bek mevkisinde forma giyen Dias, orta saha bölgesinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

1.78 boyundaki solak futbolcu, güçlü fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Rubens, Brezilya'da gelecek vadeden savunma oyuncularından birisi olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

21 yaşındaki Rubens, hücuma olan katkıları ile ön plana çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Rubens Dias, 1 Şubat 2022 yılında Atletico Mineiro'nun A Takımı'na yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

21 yaşındaki oyuncu, kulübüyle 47 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

Bu maçlarda 4 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Ve imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek

1 de asist yaptı.

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