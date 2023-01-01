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Fenerbahçeli Michy Batshuayi hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi evlilik hazırlığında. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 13:06
Fenerbahçeli Michy Batshuayi hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Belçikalı golcü Michy Batshuayi, hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu nişanlısı ile hayatını birleştirme kararı aldı.

SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU

Süper Lig'de daha önce kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Batshuayi, sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

JORGE JESUS İLE KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe'ye kısa sürede adapte olan Belçikalı yıldız, teknik direktör Jorge Jesus'un da güvendiği isimler arasına girmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekiple bu sezon şu ana kadar 16 maça çıkan Batshuayi, 11 kez fileleri havbalandırırken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Skorer'in edindiği bilgilere göre nişanlısı Amely Maria ile evlilik kararı alan Batshuayi, hazırlıklara başladı. Yıldız golcü ve nişanlısının İstanbul'da evlilik için alışveriş yaptığı öğrenildi.

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