Haberler Fenerbahçe Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası Fenerbahçe'den 2 kişi aradı"

Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası Fenerbahçe'den 2 kişi aradı"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve şu anda Dinamo Kiev'de forma giyen Oleksandr Karavaev, ülkesinin basınına samimi itiraflarda bulundu. Oleksandr Karavaev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası, Fenerbahçe'den 2 ismin kendisini aradığını açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 13:47
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev, ülkesinin basınına konuştu.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Karavaev yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi grup öncesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin konuştu.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Bununla beraber Ukraynalı futbolcu, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatması sonrası, Fenerbahçe'de 2 ismin, kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

İşte o sözler...

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Dinamo Şampiyonlar Ligi elemelerine iyi başladı ve Fenerbahçe ile Sturm Graz'ı mağlup etti. Bu maçlar takım formunun zirvesinde olduğunuzu söylemek mümkün mü? Yoksa savaştan dolayı bulunduğunuz durumda hazırlanmak zormuydu?
Her şey çok iyi gitti. Bu maçlara çok dikkatli hazırlandık.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Antrenmanlarda hazırlanırken, iyi bir sonuç elde etme arzumuz vardı.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Duygusal olarak çok yorgunduk.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Cepheden gelen haberler, bize daha fazla enerji ve güç gerektiriyordu.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Benfica'dan aldığımız iki acı mağlubiyet, bizi çok etkiledi. Sonraki maçlara hazırlanmakta zorlandık.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Fenerbahçe ile rövanş maçında, Sturm Graz'a karşı ilk maçta gol attın. Buna dair görüşlerin nedir?
Son derece profesyonel yaklaşıyorum.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Çünkü, teknik direktör bir karar alır ve en iyi sonucu almak için çalışır.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Bizden daha çok şeyleri görürler. Antrenman ve maç sonralarında kimi ne zaman oynatacaklarına karar veriyorlar.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

"FENERBAHÇE'DEN İKİ KİŞİ SAVAŞTAN SONRA YARDIM TEKLİF ETTİ"
Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız maçta, taraftarlar sizi provake etti. Bu tür psikolojik saldırılara karşı nasıl tepki verdin? (Putin maskesi ve tezahüratına dair)
Savaştan ziyade, spora dair bir öfke verdi. İnsanlar, bu şekilde davranmamalılar.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Her zaman insan olmak zorundalar. Kimse kendini bizim yerimize koymadı, bu yüzden yaptıklarını düşünmediler.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi: Hasta insanla ne konuşulur? Buz yüzden, (Putin maskeli taraftarlar hakkında) karşımda olsalar hiçbir şey söylemezdim.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Bu tür fanatikleri görmezden gelmemiz gerekiyor. Bizzat bana ve bize dokunurlarsa, o zaman geri dönüş yapabiliriz.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Fenerbahçe'de oynama tecrüben oldu, İstanbul'da oynadığınız dönemi hatırlıyor musunuz?
Üstünden neredeyse 6 yıl geçti ama Türkiye'ye her gittiğimde, birçok insan beni hatırlıyor.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Yanıma geliyorlar ve fotoğraf çekiliyorlar. Bana iyi şanslar diliyorlar.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Ayrıca Türkiye'de, çok donanımlı ve iyi insanlar var.

Eski Fenerbahçeli Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası kulüpten aradılar"

Fenerbahçe personellerinden 2 kişiyle hala iletişim halindeyim. Çok arkadaş canlısı insanlar. Savaş başladıktan sonra bana yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordular."

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