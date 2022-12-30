Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası Fenerbahçe'den 2 kişi aradı"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev, ülkesinin basınına konuştu.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev, ülkesinin basınına konuştu.
Karavaev yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi grup öncesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin konuştu.
Bununla beraber Ukraynalı futbolcu, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatması sonrası, Fenerbahçe'de 2 ismin, kendisini telefonla aradığını açıkladı.
İşte o sözler...
Dinamo Şampiyonlar Ligi elemelerine iyi başladı ve Fenerbahçe ile Sturm Graz'ı mağlup etti. Bu maçlar takım formunun zirvesinde olduğunuzu söylemek mümkün mü? Yoksa savaştan dolayı bulunduğunuz durumda hazırlanmak zormuydu?
Her şey çok iyi gitti. Bu maçlara çok dikkatli hazırlandık.
Antrenmanlarda hazırlanırken, iyi bir sonuç elde etme arzumuz vardı.
Duygusal olarak çok yorgunduk.
Cepheden gelen haberler, bize daha fazla enerji ve güç gerektiriyordu.
Benfica'dan aldığımız iki acı mağlubiyet, bizi çok etkiledi. Sonraki maçlara hazırlanmakta zorlandık.
Fenerbahçe ile rövanş maçında, Sturm Graz'a karşı ilk maçta gol attın. Buna dair görüşlerin nedir?
Son derece profesyonel yaklaşıyorum.
Çünkü, teknik direktör bir karar alır ve en iyi sonucu almak için çalışır.
Bizden daha çok şeyleri görürler. Antrenman ve maç sonralarında kimi ne zaman oynatacaklarına karar veriyorlar.
"FENERBAHÇE'DEN İKİ KİŞİ SAVAŞTAN SONRA YARDIM TEKLİF ETTİ"
Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız maçta, taraftarlar sizi provake etti. Bu tür psikolojik saldırılara karşı nasıl tepki verdin? (Putin maskesi ve tezahüratına dair)
Savaştan ziyade, spora dair bir öfke verdi. İnsanlar, bu şekilde davranmamalılar.
Her zaman insan olmak zorundalar. Kimse kendini bizim yerimize koymadı, bu yüzden yaptıklarını düşünmediler.
Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi: Hasta insanla ne konuşulur? Buz yüzden, (Putin maskeli taraftarlar hakkında) karşımda olsalar hiçbir şey söylemezdim.
Bu tür fanatikleri görmezden gelmemiz gerekiyor. Bizzat bana ve bize dokunurlarsa, o zaman geri dönüş yapabiliriz.
Fenerbahçe'de oynama tecrüben oldu, İstanbul'da oynadığınız dönemi hatırlıyor musunuz?
Üstünden neredeyse 6 yıl geçti ama Türkiye'ye her gittiğimde, birçok insan beni hatırlıyor.
Yanıma geliyorlar ve fotoğraf çekiliyorlar. Bana iyi şanslar diliyorlar.
Ayrıca Türkiye'de, çok donanımlı ve iyi insanlar var.
Fenerbahçe personellerinden 2 kişiyle hala iletişim halindeyim. Çok arkadaş canlısı insanlar. Savaş başladıktan sonra bana yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordular."