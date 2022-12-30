Karavaev'den itiraf! "Savaş sonrası Fenerbahçe'den 2 kişi aradı"

Dinamo Şampiyonlar Ligi elemelerine iyi başladı ve Fenerbahçe ile Sturm Graz'ı mağlup etti. Bu maçlar takım formunun zirvesinde olduğunuzu söylemek mümkün mü? Yoksa savaştan dolayı bulunduğunuz durumda hazırlanmak zormuydu?

Her şey çok iyi gitti. Bu maçlara çok dikkatli hazırlandık.