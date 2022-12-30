Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsünün sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.
Valencia'nın menajerinin, Güney Amerika'da çeşitli transfer görüşmeleri yaptığı biliniyor.
Bununla beraber Valencia'nın geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
'2023'TE O TAKIMA...'
Ekvador basını, Valencia'nın 2023'te başka bir takımda futbol hayatına devam edeceğini ifade etti.
Haberde, kaynağın Orta Doğu basını olduğu ifade edildi.
Buna göre Enner Valencia, 2023'te Al Sharjah'ın oyuncusu olacak.
'PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLDU'
Bununla beraber haberde, kritik bilgilere de yer verildi.
Valencia'nin, Al Sharjah'tan gelen teklife onay verdiği, 30 Aralık Perşembe günü belli olduğu dile getirildi.
BONSERVİSLE Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?
Şu anda Valencia'nın transferine ilişkin tek önemli konu, Fenerbahçe'nin bu transferdeki tavrı olarak gözüküyor.
Valencia'nın ayrılığının, Temmuz ayında bonservissiz olarak mı, Ocak ayında bonservisle olacak mı? Bu henüz netleşmiş değil.
BAŞKA TEKLİFLER DE GELDİ AMA...
Öte yandan Valencia'ya Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan da çeşitli tekliflerin geldiği kaydedildi.
Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'den de sözleşme yenileme teklifi aldı.
Yıldız isim, kendisine gelen en karlı teklifi kabul ettiği aktarıldı.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.
Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.
2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.
Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.
2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.
Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.
Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.
30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.
1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.
Enner Valencia bu sezon oynadığı toplam 27 müsabakada 18 gol 4 asiste imza attı.
Valencia'nın transfermarkt değeri 3 milyon euro.