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Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Güney Amerika ve Ortadoğu transfer piyasasında adını zirveye taşımış durumda. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız golcü için bu kez iddia, Ekvador basınının Orta Doğu kaynaklarınca verdiği bilgilere dayandırıldı. Buna göre Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 16:48
Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Bununla beraber Valencia'nın geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

'2023'TE O TAKIMA...'
Ekvador basını, Valencia'nın 2023'te başka bir takımda futbol hayatına devam edeceğini ifade etti.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Haberde, kaynağın Orta Doğu basını olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Buna göre Enner Valencia, 2023'te Al Sharjah'ın oyuncusu olacak.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

'PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLDU'
Bununla beraber haberde, kritik bilgilere de yer verildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Valencia'nin, Al Sharjah'tan gelen teklife onay verdiği, 30 Aralık Perşembe günü belli olduğu dile getirildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

BONSERVİSLE Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?
Şu anda Valencia'nın transferine ilişkin tek önemli konu, Fenerbahçe'nin bu transferdeki tavrı olarak gözüküyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Valencia'nın ayrılığının, Temmuz ayında bonservissiz olarak mı, Ocak ayında bonservisle olacak mı? Bu henüz netleşmiş değil.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

BAŞKA TEKLİFLER DE GELDİ AMA...
Öte yandan Valencia'ya Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan da çeşitli tekliflerin geldiği kaydedildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'den de sözleşme yenileme teklifi aldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Yıldız isim, kendisine gelen en karlı teklifi kabul ettiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Enner Valencia bu sezon oynadığı toplam 27 müsabakada 18 gol 4 asiste imza attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! Yeni takımı...

Valencia'nın transfermarkt değeri 3 milyon euro.

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