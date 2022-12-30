FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu.
Genç file bekçisinin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
Öte yandan başarılı kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmadı.
Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu.
Genç file bekçisinin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
Öte yandan başarılı kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmadı.
Fransız ekibi Monaco'nun, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe forması giyen ve adı daha önce Inter, Napoli, Ajax ile anılan Altay Bayındır için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.
Monaco'nun, Alexander Nübel'i Bayern Münih'ten 2 sezonluğuna kiraladığı hatırlatılırken, 26 yaşındaki kalecinin kiralık sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği vurgulandı.
Monaco'nun bu nedenle, alternatif bir kaleci arayışı içerisinde olduğu öğrenildi.
Fransız ekibinin Altay Bayındır'ı listesine eklediği ifade edildi.
Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi transfer için bir avantaj olarak gösteriliyor.
Yine de bu transferin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin başarılı eldivene daha iyi bir maaşla yeni sözleşme sunduğu haberin detaylarında yer aldı.
2019 yılından bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon 28 maça çıktı.
Milli kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Altay Bayındır Fenerbahçe formasıyla toplamda 127 maça çıktı.