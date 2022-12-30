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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ın geleceği büyük merak konusu haline gelmiş durumda. Genç file bekçisine Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu aktarılırken kaleci ile ilgili sürpriz bir gelişme daha söz konusu. Avrupa'dan o kulüp Altay Bayındır için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 19:45
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Genç file bekçisinin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Öte yandan başarılı kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Monaco'nun, Alexander Nübel'i Bayern Münih'ten 2 sezonluğuna kiraladığı hatırlatılırken, 26 yaşındaki kalecinin kiralık sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Monaco'nun bu nedenle, alternatif bir kaleci arayışı içerisinde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Fransız ekibinin Altay Bayındır'ı listesine eklediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi transfer için bir avantaj olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Yine de bu transferin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Ayrıca, Fenerbahçe'nin başarılı eldivene daha iyi bir maaşla yeni sözleşme sunduğu haberin detaylarında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

2019 yılından bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon 28 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Milli kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Altay Bayındır Fenerbahçe formasıyla toplamda 127 maça çıktı.

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