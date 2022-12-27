TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz yenilemediği Altay Bayındır, 1 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşebilecek.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz yenilemediği Altay Bayındır, 1 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşebilecek.
Milli kalecinin talipleri artarken menajeriyle temasa geçildi.
Altay, 2019-20 sezonundan beri Fenerbahçe kalesini koruyor.
Başkan Ali Koç'un uzun yıllar Fenerbahçe kalesinde kaptan olarak görmek istediği Altay Bayındır ile görüşmeler devam ediyor.
Ancak henüz somut bir anlaşma bulunmuyor.
Başarılı file bekçisiyle temaslar sürüyor.
Öte yandan Altay'ın yeni sözleşmeye imza atması halinde Avrupa'ya çıkış maddesi koydurması bekleniyor.
INTER'İN LİSTESİNDE
Serie A devi Inter uzun süredir Altay'ı kadrosuna katmak istiyor.
24 yaşındaki kaleciyi transfer etmek isteyen Inter'in Samir Handanovic'in yerine bir alternatif peşinde olduğu kaydedildi.
Haberde Fenerbahçe kalecisinin, kendisiyle ilgilenen Inter'den ilk 11'de oynama garantisi istediği iddia edilmişti.
Altay Bayındır'la birlikte Yann Sommer'in de Inter'in transfer listesinde bulunduğu belirtildi.
AJAX TRANSFERDE ISRARLI!
Takvim'in haberine göre; Daha önce Arda Güler'i kadrosuna katmak için atağa geçen Hollanda devi Ajax, şimdi de kaleci Altay Bayındır için devreye girdi.
Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay Bayındır'ın menajeri ile temasa geçen Hollandalı kurmaylar adeta pusuda bekliyor.
Fenerbahçe, 13 Ocak tarihine kadar sözleşme yenilemezse Ajax kulübü Altay'a resmi teklifini iletecek.
Bir süredir Altay Bayandır ile sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunan sarı-lacivertli kurmaylar henüz net bir sonuç alamadı.
Yakın zamanda yaşanacak gelişmeler, başarılı kalecinin geleceğinde belirleyici olacak.
Altay Bayındır bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giydi.
Kalesinde 16 gol gördü.
24 yaşındaki eldiven 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.