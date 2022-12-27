Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Son dakika spor haberi: Sakatlığını atlatmasının ardından Trabzonspor derbisiyle sahalara dönen Altay Bayındır ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı 24 yaşındaki file bekçisinin talipleri artıyor. Bir süredir Inter'in takibinde bulunan Altay'a bir Avrupa devi daha talip oldu. Öyle ki başarılı eldivenin menajeriyle de temasa geçildiği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 16:07
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz yenilemediği Altay Bayındır, 1 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşebilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Milli kalecinin talipleri artarken menajeriyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Altay, 2019-20 sezonundan beri Fenerbahçe kalesini koruyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Başkan Ali Koç'un uzun yıllar Fenerbahçe kalesinde kaptan olarak görmek istediği Altay Bayındır ile görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Ancak henüz somut bir anlaşma bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Başarılı file bekçisiyle temaslar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Öte yandan Altay'ın yeni sözleşmeye imza atması halinde Avrupa'ya çıkış maddesi koydurması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

INTER'İN LİSTESİNDE
Serie A devi Inter uzun süredir Altay'ı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

24 yaşındaki kaleciyi transfer etmek isteyen Inter'in Samir Handanovic'in yerine bir alternatif peşinde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Haberde Fenerbahçe kalecisinin, kendisiyle ilgilenen Inter'den ilk 11'de oynama garantisi istediği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Altay Bayındır'la birlikte Yann Sommer'in de Inter'in transfer listesinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

AJAX TRANSFERDE ISRARLI!
Takvim'in haberine göre; Daha önce Arda Güler'i kadrosuna katmak için atağa geçen Hollanda devi Ajax, şimdi de kaleci Altay Bayındır için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay Bayındır'ın menajeri ile temasa geçen Hollandalı kurmaylar adeta pusuda bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Fenerbahçe, 13 Ocak tarihine kadar sözleşme yenilemezse Ajax kulübü Altay'a resmi teklifini iletecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Bir süredir Altay Bayandır ile sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunan sarı-lacivertli kurmaylar henüz net bir sonuç alamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Yakın zamanda yaşanacak gelişmeler, başarılı kalecinin geleceğinde belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Altay Bayındır bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya...

Kalesinde 16 gol gördü.

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